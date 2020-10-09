Нардепом от "Голоса" вместо Вакарчука станет ветеран-доброволец Шараскин

Сейчас он ждет постановления ЦИК о признании избранным, чтобы подать документы.

После того, как свои депутатские полномочия сложил Святослав Вакарчук, в парламентскую фракцию "Голос" войдет участник боевых действий, заместитель командующего Украинской добровольческой армии Андрей Шараскин.

Об этом

сообщила пресс-служба политсилы.

"Андрей Шараскин (позывной «Богема») - доброволец, ученый, режиссер и актер. Сейчас он ждет постановления ЦИК о признании избранным, чтобы подать документы и стать народным депутатом", - говорится в сообщении.

Шараскин - с начала августа 2014-го по январь 2016 года - участник роSSийско-украинской войны на Донбассе. С 2016 года он был заместителем командующего Украинской добровольческой армии по общественно-политическим вопросам. В 2019 году стал председателем Координационного совета добровольцев и волонтеров Национального Форума "Трансформация Украины".

За участие в защите Донецкого аэропорта Шараскин получил орден "За мужество" III степени и отличие президента Украины - медаль "Участник антитеррористической операции". Также он имеет отличие министра обороны "Знак почета".

Ранее сообщалось, что во фракцию войдет Алина Свидерская, однако в политсиле опровергли эту информацию.

"Алина по личным причинам не может присоединиться к фракции "Голоса" в парламенте. Однако остается в команде партии и продолжит помогать «Голосу»", - говорится в комментарии.

Напомним, 26 июня партия "Голос" провела внеочередной съезд, на котором было принято решение прекратить депутатские полномочия Вакарчука. Сам он объявил о решении уйти из Верховной Рады еще 11 июня, но парламент отказался поддержать его заявление (хотя в тот же день депутаты проголосовали за сложение мандата депутатом Ольгой Бельковой).

Тогда Вакарчук вышел из фракції, дав "Голосу" право самостоятельно отобрать у него мандат.