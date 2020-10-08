СБУ направила в суд обвинительный акт относительно генерала Шайтанова

Его подозревают в госизмене, покушении на совершение террористического акта и хранении боеприпасов.

СБУ направила в суд обвинительный акт относительно генерала Шайтанова
Фото: Вікторія Матола

Сегодня, 8 октября, следователи Службы безопасности Украины направили в суд обвинительный акт в уголовном производстве по обвинению бывшего сотрудника СБУ генерал-майора Валерия Шайтанова.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что Шайтанова подозревают в государственной измене, покушении на совершение террористического акта и хранении боеприпасов - ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 258, ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса.

Напомним, в апреле 2020 года контрразведка СБУ провела спецоперацию по разоблачению противоправной деятельности Шайтанова и собрала доказательную базу его сотрудничества с роSSийскими спецслужбами.

СБУ утверждает, что Шайтанов "находился в агентурной связи" с полковником ФСБ РоSSии Игорем Егоровым. По версии следствия, он передавал в РоSSию информацию об украинских спецслужбах, планировал теракты в Украине и подобрал исполнителей из числа бывших спецназовцев. За это ФСБ якобы обещала ему 200 тысяч долларов США и роSSийское гражданство.

28 сентября суд продлил арест Шайтанова до 25 ноября.

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