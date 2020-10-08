Руководитель "Укравтодора" в Винницкой области предлагал главе ОГА 4,2 млн гривен взятки

Детективы НАБУ задержали Игоря Алексеева во время передачи части суммы в размере 200 тыс. гривен.

Руководитель "Укравтодора" в Винницкой области предлагал главе ОГА 4,2 млн гривен взятки

Детективы Национального антикоррупционного бюро задержали руководителя Службы автомобильных дорог в Винницкой области Игоря Алексеева, который предлагал 4,2 млн гривен взятки главе Винницкой областной государственной администрации Сергею Борзову.

Об этом сообщила пресс-служба "Укравтодора".

"Было зарегистрировано уголовное производство НАБУ, и сегодня произошло задержание подозреваемого. Взятка должна была решить вопрос о погашении задолженности и выделении бюджетных средств за ранее поставленное медицинское оборудование на коммунальное медицинское учреждение области КУ «База специального медицинского снабжения», перед коммерческими структурами (ООО «Илантанмед» и ООО «Донмед»), в размере 42 млн гривен", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Алексеева задержали во время передачи части взятки в размере 200 тыс. гривен. Сейчас продолжаются следственные действия, по результатам которых ему будет объявлено подозрение.

"Игорь Алексеев работал начальником "Укравтодора" области в течение 2014-2016 годов. Он был освобожден от должности, получив три выговора за невыполнение служебных обязанностей. В 2019 году Алексеев был восстановлен в должности по решению Верховного суда. В период с декабря 2019-го по сегодняшний день он получил два выговора", - отметили в службе, добавив, что будут способствовать расследованию.

Напомним, 20 июля в польском Гданьске задержали экс-главу "Укравтодора" Славомира Новака вместе с двумя другими мужчинами - предпринимателем из Гданьска, которого также арестовали, и экс-руководителем подразделения спецназначения GROM, который вышел на свободу после внесения залога. Директор НАБУ Артем Сытник заявил, что деятельность возглавляемой Новаком преступной организации была направлена на расхищение средств международных организаций.

Новака, возглавлявшего польское министерство транспорта, Окружная прокуратура в Варшаве обвинила в коррупции. Обвинения охватывают период с октября 2016 по сентябрь 2019 года, когда бывший министр правительства Польши возглавлял Государственное агентство автомобильных дорог Украины.

21 июля Новаку было вручено украинское подозрение, а 22 июля польский суд арестовал его на три месяца.

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