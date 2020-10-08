?В Николаеве неизвестные сожгли машину кандидата в депутаты от "Слуги народа" Дениса Жело

На месте были найдены остатки горючей смеси.

В Николаеве неизвестные ночью сожгли автомобиль кандидата в депутаты от партии "Слуга народа" Дениса Жело.

Об этом сообщила полиция области, а также он сам в фейсбуке.

"8 октября около 3:28 утра поступило сообщение о том, что на автостоянке по ул. Мореходной в Заводском районе Николаева горит автомобиль Ford Fusion. Пожар ликвидировали сотрудники ГСЧС. Осмотрев место происшествия, следственно-оперативная группа Заводского отдела полиции обнаружила фрагменты горения автомобиля и остатки горючей смеси, которые с целью установления причин пожара будут направлены на экспертизу", - говорится в сообщении Нацполиции области.

Сейчас правоохранители проводят расследование и устанавливают все обстоятельства происшествия и причастных к поджогу лиц.

Сведения внесены в Единый реестр по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса (умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога). Санкция статьи - лишение свободы на срок от трех до десяти лет.

Напомним, 28 августа в Киеве неизвестные подожгли автомобиль народного депутата от "Слуги народа" Гео Лероса. Ранее в столице сожгли "Теслу" экс-главы Офиса президента Андрея Богдана, в которой снимался Владимир Зеленский.

В мае на Закарпатье во двор депутата от "Слуг" бросили "коктейль Молотова".