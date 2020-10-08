В Николаеве неизвестные сожгли машину кандидата в депутаты от "Слуги народа" Дениса Жело

На месте были найдены остатки горючей смеси.

?В Николаеве неизвестные сожгли машину кандидата в депутаты от "Слуги народа" Дениса Жело
Фото: mk.npu.gov.ua

В Николаеве неизвестные ночью сожгли автомобиль кандидата в депутаты от партии "Слуга народа" Дениса Жело.

Об этом сообщила полиция области, а также он сам в фейсбуке.

"8 октября около 3:28 утра поступило сообщение о том, что на автостоянке по ул. Мореходной в Заводском районе Николаева горит автомобиль Ford Fusion. Пожар ликвидировали сотрудники ГСЧС. Осмотрев место происшествия, следственно-оперативная группа Заводского отдела полиции обнаружила фрагменты горения автомобиля и остатки горючей смеси, которые с целью установления причин пожара будут направлены на экспертизу", - говорится в сообщении Нацполиции области.

Сейчас правоохранители проводят расследование и устанавливают все обстоятельства происшествия и причастных к поджогу лиц.

Сведения внесены в Единый реестр по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса (умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога). Санкция статьи - лишение свободы на срок от трех до десяти лет.

Напомним, 28 августа в Киеве неизвестные подожгли автомобиль народного депутата от "Слуги народа" Гео Лероса. Ранее в столице сожгли "Теслу" экс-главы Офиса президента Андрея Богдана, в которой снимался Владимир Зеленский.

В мае на Закарпатье во двор депутата от "Слуг" бросили "коктейль Молотова".

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Мэра Умани госпитализировали с двусторонней пневмониейМэра Умани госпитализировали с двусторонней пневмонией
В МВД заявили, что террористы "ЛНР" поджигают сухую траву у линии разграничения
Азербайджан сообщил, что армянская армия нанесла удар по городу ГянджаАзербайджан сообщил, что армянская армия нанесла удар по городу Гянджа
Больной ковидом Трамп покинул больницу и проехал на авто перед сторонникамиБольной ковидом Трамп покинул больницу и проехал на авто перед сторонниками
Шуфрич получил один положительный и три отрицательных теста на коронавирусШуфрич получил один положительный и три отрицательных теста на коронавирус
Блок рекламы


Похожие новости
Гочаренко: СБУ интересуется кандидатами от "ЕС" в Донецкой и Луганской областяхГочаренко: СБУ интересуется кандидатами от "ЕС" в Донецкой и Луганской областях
52 кандидата успешно прошли отбор на вакантные должности в Офис генпрокурора52 кандидата успешно прошли отбор на вакантные должности в Офис генпрокурора
Кандидатами в мэры Одессы зарегистрировались двое Зеленских, пять Олегов Филимоновых и один Михаил СаакашвилиКандидатами в мэры Одессы зарегистрировались двое Зеленских, пять Олегов Филимоновых и один Михаил Саакашвили
Депутаты приняли закон об электронных коммуникацияхДепутаты приняли закон об электронных коммуникациях
Депутаты требуют от Зеленского отозвать Фокина из ТКГДепутаты требуют от Зеленского отозвать Фокина из ТКГ
Украина впервые выдвинула своего кандидата на пост генерального секретаря ОЧЭСУкраина впервые выдвинула своего кандидата на пост генерального секретаря ОЧЭС
Малюська предложил указывать в бюллетене смену ФИО кандидатамиМалюська предложил указывать в бюллетене смену ФИО кандидатами
В Винницкой области подрались местные депутаты и кандидатВ Винницкой области подрались местные депутаты и кандидат
СБУ разоблачила кандидата в мэры, который пытался "купить" двойника своего конкурентаСБУ разоблачила кандидата в мэры, который пытался "купить" двойника своего конкурента
Зеленский представил кандидата в мэры Киева от "Слуги народа"Зеленский представил кандидата в мэры Киева от "Слуги народа"
Последние новости
Подгружаем последние новости