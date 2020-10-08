Украина заявила в ОБСЕ о поджоге оккупантами около Попасной Луганской области

Также есть доказательства того, что крупные пожары вдоль линии фронта были намеренно вызваны роSSийскими вооруженными формированиями.

Украина заявила в ОБСЕ о поджоге оккупантами около Попасной Луганской области
Фото: Укрінформ

Делегация Украины в ОБСЕ заявила, что причиной пожара около Попасной Луганской области был умышленный поджог со стороны боевиков.

Об этом сообщает "Укринформ".

"Трассирующие снаряды, которые применялись во время вооруженных провокаций роSSийских оккупационных сил, вызвали сильные пожары. Также есть доказательства того, что крупные пожары вдоль линии фронта были намеренно вызваны роSSийскими вооруженными формированиями", - заявил заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский .

Он отметил, что доказательством умышленных действий вооруженных формирований РФ являются фото последствий пожара в районе н.п. Попасная, полученные украинской стороной СЦКК.

"По результатам предварительного анализа можно сделать вывод о том, что фиксируется четкая линия фронта пожара - как с северной, так и с южной стороны дороги - которая начинается перед позициями незаконных вооруженных формирований РФ. Указанное возможно лишь при одновременном поджоге в нескольких местах и на одной линии", - заявил Лоссовский.

Представитель делегации Украины рассказал, что в соответствии с объективными официальными данными украинской метеослужбы, по состоянию на 1-3 октября 2020 года около Попасной было зафиксировано западное направление ветра с юго-востока и востока, со скоростью 4-6 мс. Установленные в этом районе средства видео и фотофиксации позволяют оценить общую площадь возгорания на север и юг от дороги Т0504. Лоссовский продемонстрировал датированные 3 октября фотоматериалы, которые легко ориентируются по направлению и с картой Google с привязкой к этой дороге, и свидетельствующие об умышленном поджоге со стороны роSSийских формирований.

Фото: Укринформ
По его словам, одно случайное место пожара исключается, "поскольку при таком направлении и силе ветра фронт начала пожара имел бы видимые небольшие очаги пожара, которые расширялись бы по направлению ветра".

Фото: Укринформ

Лоссовский также добавил, что характер возникновения эпицентров горения и их распространения в других местах на Луганщине также свидетельствует об умышленном поджоге, ведь огонь появился в нескольких местах одновременно.

Фото: Укринформ

Напомним, спасатели на 9-й день погасили пожары в Луганской области. В результате пожаров погибли 11 человек, пострадали 19, в том числе три сотрудника ГСЧС.

Следствие рассматривает четыре основные версии возникновения масштабных пожаров в Луганской области: обстрелы незаконными вооруженными формированиями с неподконтрольной Украине территории, умышленный поджог, самовозгорание травы и леса вследствие погодных условий, неосторожное обращение с огнем.

В МВД заявили, что террористы "ЛНР" поджигают сухую траву у линии разграничения, и опубликовали видеоподтверждение.

5 октября Станично-Луганская РГА заявила об очередном поджоге, в результате которого верховой огонь приближался к электроподстанции, на охваченной огнем территории детонировали боеприпасы.

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