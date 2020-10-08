В одесских офисах ОПЗЖ проходят обыски по делу о незаконной продаже барж "Дунайского пароходства"

Расследование началось в ноябре 2019 года.

?В одесских офисах ОПЗЖ проходят обыски по делу о незаконной продаже барж "Дунайского пароходства"
Фото: dumskaya.net

В офисах партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" в городе Одессе проходят обыски по делу незаконного отчуждения 32 барж, принадлежащих государственному "Дунайскому пароходству".

Об этом сообщила депутат ОПЗЖ Татьяна Плачкова, передает "Думская".

По ее словам, обыски проводят детективы Национального антикоррупционного бюро.

На фото, опубликованных очевидцами, на месте присутствуют также представители Службы безопасности. В один из кадров попал кандидат в мэры города Николай Скорик, в приемной которого на Большой Арнаутской также проходит обыск.

Фото: dumskaya.net

В пресс-службе НАБУ подтвердили, что следственные действия проводятся в связи с расследованием незаконного отчуждения 32 барж, принадлежавших "Дунайскому пароходству".

"Детективы НАБУ совместно с СБУ при процессуальном руководстве САП осуществляют обыски по месту жительства физических лиц, офисов ряда компаний и других объектов в рамках расследования возможных злоупотреблений, в результате которых Украинскому Дунайскому пароходству нанесен ущерб в особо крупных размерах", - сообщили в пресс-службе.

Расследование этого дела началось в ноябре 2019 года. По информации правоохранителей, баржи были вывезены за границу.

Напомним, "Украинское Дунайское пароходство" - одна из крупнейших судоходных компаний, как в Украине, так и в Придунайском регионе. На сайте компании говорится, что она производит 20% транспортной продукции вдоль 2400 км от устья реки Дунай до порта Кельхайм, Германия. Флот УДП насчитывает 75 самоходных судов и 245 единиц несамоходного флота.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Мэра Умани госпитализировали с двусторонней пневмониейМэра Умани госпитализировали с двусторонней пневмонией
В МВД заявили, что террористы "ЛНР" поджигают сухую траву у линии разграничения
Азербайджан сообщил, что армянская армия нанесла удар по городу ГянджаАзербайджан сообщил, что армянская армия нанесла удар по городу Гянджа
Больной ковидом Трамп покинул больницу и проехал на авто перед сторонникамиБольной ковидом Трамп покинул больницу и проехал на авто перед сторонниками
Шуфрич получил один положительный и три отрицательных теста на коронавирусШуфрич получил один положительный и три отрицательных теста на коронавирус
Блок рекламы


Похожие новости
ВАКС заявил о давлении на судей по делу о завладении средствами "Энергоатома"ВАКС заявил о давлении на судей по делу о завладении средствами "Энергоатома"
В Германии начался суд по делу об убийстве чеченца из "расстрельного списка" по заказу правительства РФВ Германии начался суд по делу об убийстве чеченца из "расстрельного списка" по заказу правительства РФ
"Европейская солидарность" выиграла апелляцию по делу об отказе регистрации в Кременчуге"Европейская солидарность" выиграла апелляцию по делу об отказе регистрации в Кременчуге
Апелляционный суд Киева оставил в силе приговор Януковичу по делу о государственной изменеАпелляционный суд Киева оставил в силе приговор Януковичу по делу о государственной измене
Суд Харькова оставил под стражей подозреваемых в нападении на автобус ОПЗЖСуд Харькова оставил под стражей подозреваемых в нападении на автобус ОПЗЖ
Суд по делу Маркива продолжит рассмотрение апелляции 1 октября (обновлено)Суд по делу Маркива продолжит рассмотрение апелляции 1 октября (обновлено)
Суд по делу Маркива объявил перерывСуд по делу Маркива объявил перерыв
В Польше задержали еще трех подозреваемых по делу экс-главы "Укравтодора" НовакаВ Польше задержали еще трех подозреваемых по делу экс-главы "Укравтодора" Новака
Суд Милана сегодня рассмотрит апелляцию по делу Маркива: Украина ожидает оправдательного приговораСуд Милана сегодня рассмотрит апелляцию по делу Маркива: Украина ожидает оправдательного приговора
Подозреваемые по делу об убийстве Шеремета не признают своей виныПодозреваемые по делу об убийстве Шеремета не признают своей вины
Последние новости
Подгружаем последние новости