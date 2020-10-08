?В одесских офисах ОПЗЖ проходят обыски по делу о незаконной продаже барж "Дунайского пароходства"

В офисах партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" в городе Одессе проходят обыски по делу незаконного отчуждения 32 барж, принадлежащих государственному "Дунайскому пароходству".

Об этом сообщила депутат ОПЗЖ Татьяна Плачкова, передает "Думская".

По ее словам, обыски проводят детективы Национального антикоррупционного бюро.

На фото, опубликованных очевидцами, на месте присутствуют также представители Службы безопасности. В один из кадров попал кандидат в мэры города Николай Скорик, в приемной которого на Большой Арнаутской также проходит обыск.

Фото: dumskaya.net

В пресс-службе НАБУ подтвердили, что следственные действия проводятся в связи с расследованием незаконного отчуждения 32 барж, принадлежавших "Дунайскому пароходству".

"Детективы НАБУ совместно с СБУ при процессуальном руководстве САП осуществляют обыски по месту жительства физических лиц, офисов ряда компаний и других объектов в рамках расследования возможных злоупотреблений, в результате которых Украинскому Дунайскому пароходству нанесен ущерб в особо крупных размерах", - сообщили в пресс-службе.

Расследование этого дела началось в ноябре 2019 года. По информации правоохранителей, баржи были вывезены за границу.

Напомним, "Украинское Дунайское пароходство" - одна из крупнейших судоходных компаний, как в Украине, так и в Придунайском регионе. На сайте компании говорится, что она производит 20% транспортной продукции вдоль 2400 км от устья реки Дунай до порта Кельхайм, Германия. Флот УДП насчитывает 75 самоходных судов и 245 единиц несамоходного флота.