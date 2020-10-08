"Европейская солидарность" заявила о блокировании "Приватбанком" средств на ведение избирательной кампании

Соответствующие материалы передали международным организациям и наблюдателям.

"Европейская солидарность" заявила о блокировании "Приватбанком" средств на ведение избирательной кампании
Фото: eurosolidarity.org

Политическая партия "Европейская солидарность" сообщила о блокировании "ПриватБанком" средств, выделенных на ведение избирательной кампании. Об этом говорится в заявлении "ЕС".

"5 октября с центрального счета «Европейской Солидарности» было осуществлено перечисление средств на счета региональных партийных структур. Но без всяких оснований они были заблокированы сотрудниками "ПриватБанка". Таким образом, незаконно вмешиваясь в избирательный процесс, власть руками подконтрольного ей "ПриватБанка" полностью заблокировала финансирование избирательной кампании нашей партии в регионах, в частности, оплату рекламы на телевидении", - говорят в "ЕС".

В партии заверили, что четко выполняют требования законодательства по финансированию политических партий и используют средства, которые прошли проверку в НАПК и были получены в качестве компенсации после парламентских выборов 2019 года.

"Расцениваем грубое вмешательство "ПриватБанка" в избирательный процесс как выполнение преступного указания Банковой в борьбе с оппозицией. ...Мы требуем от правоохранительных органов и руководства Национального банка Украины остановить это преступление и провести расследование в отношении сознательного препятствования работниками ПрибатБанка ведению избирательного процесса в Украине. Соответствующие материалы относительно грубого нарушения властями Украины избирательного законодательства мы предоставляем международным организациям и наблюдателям, работающим в Украине", - говорится в заявлении "Евросолидарности".

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