Подписи под соглашением поставили президент Владимир Зеленский со стороны Украины и премьер-министр Борис Джонсон со стороны Великобритании.

Украина и Великобритания подписали Соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве, которое заменит Соглашение об ассоциации в торговле с Объединенным Королевством после Brexit.

Об этом сообщил в Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Исторический момент: подписали соглашение. Как сказал премьер-министр Борис Джонсон, это означает больше торговли, больше безопасности, больше взаимодействия между Украиной и Великобританией. Два фланга Европы - западный и восточный - стали еще ближе", - написал Кулеба.

Подписи под соглашением поставили президент Владимир Зеленский со стороны Украины и премьер-министр Борис Джонсон со стороны Великобритании.

Напомним, вчера Зеленский начал официальный визит в Великобританию.

Ранее посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко рассказал о деталях нового соглашения Украины и Великобритании. По словам посла, неудовлетворительным аспектом отношений пока остается вопрос британских виз для украинцев.