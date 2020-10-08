МВФ обеспокоен тем, как Украина тратит средства covid-фонда — Шевченко
Одним из наиболее дискуссионных вопросов для МВФ является вопрос расходования госбюджета из Фонда борьбы с #covid-19#. Об этом заявил глава НБУ Кирилл Шевченко в интервью zn.ua.
Что МВФ сейчас обсуждает с Минфином
По словам Шевченко, сейчас МВФ и Минфин обсуждают несколько ключевых показателей госбюджета на 2021 год.
«В частности, об уровне доходов, размере дефицита бюджета и его финансировании. Мы понимаем, что в среднесрочной перспективе желательно было бы сузить дефицит бюджета до 2-3% от ВВП, но в нынешних условиях, когда экономика страдает от кризиса, это очень трудно», — заявил Шевченко.
Также, по его словам, один из дискуссионных на сегодняшний день вопросов — это вопрос расходов госбюджета из Фонда борьбы с #covid-19#.
Кроме этого, глава Нацбанка отметил обеспокоенность МВФ антикоррупционной политикой Украины, которая также является частью меморандума с МВФ.
НБУ не имеет ни одного невыполненного обязательства перед МВФ, заверил Шевченко.
Напомним
- Кабмин распределил 65,96 млрд гривен из Фонда борьбы с #covid-19#. Об этом 1 октября сообщили в Министерстве финансов.
- На финансирование Фонда для борьбы с коронавирусом в апреле в госбюджете предусмотрели 64,7 млрд грн.
- В мае премьер Денис Шмыгаль сообщил, что из 65 млрд грн Фонда борьбы с коронавирусом 20 млрд грн направлены на пенсионную реформу, более 3 млрд – медзакупки и доплаты медикам. Однако, как сообщалось в октябре, правительство не купило за средства Фонда ни одного ИВЛ-аппарата для лечения больных.
- Из Фонда борьбы с COVID-19 на 1 сентября 2020 года потрачено 19,1 млрд грн из предусмотренных 66 млрд грн — это 29% от общей суммы. Больше всего средств было потрачено на соцзащиту и дорожные проекты.