МВФ обеспокоен тем, как Украина тратит средства covid-фонда — Шевченко

Одним из наиболее дискуссионных вопросов для МВФ является вопрос расходования госбюджета из Фонда борьбы с #covid-19#. Об этом заявил глава НБУ Кирилл Шевченко в интервью zn.ua.

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Что МВФ сейчас обсуждает с Минфином

По словам Шевченко, сейчас МВФ и Минфин обсуждают несколько ключевых показателей госбюджета на 2021 год.

«В частности, об уровне доходов, размере дефицита бюджета и его финансировании. Мы понимаем, что в среднесрочной перспективе желательно было бы сузить дефицит бюджета до 2-3% от ВВП , но в нынешних условиях, когда экономика страдает от кризиса, это очень трудно», — заявил Шевченко.

Также, по его словам, один из дискуссионных на сегодняшний день вопросов — это вопрос расходов госбюджета из Фонда борьбы с #covid-19#.

Кроме этого, глава Нацбанка отметил обеспокоенность МВФ антикоррупционной политикой Украины, которая также является частью меморандума с МВФ .

НБУ не имеет ни одного невыполненного обязательства перед МВФ , заверил Шевченко.

Напомним