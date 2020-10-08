Лукашенко связал увеличение количества инфицированных СOVID-19 с протестами оппозиции

Он заверил, что "не собирается это использовать", а митингующие "скоро сами поймут, куда они вляпались".

Александр Лукашенко провел совещание с представителями системы здравоохранения относительно коронавируса и связал увеличение количества инфицированных с массовыми акциями протеста.

Об этом сообщила его пресс-служба.

Лукашенко подчеркнул, что главное в борьбе с любой болезнью - беречь себя и своих родных.

"Если мы не будем этого делать сами, никакие врачи нас не спасут и не вылечат. То, что происходит сейчас, допустим, на улицах Минска по выходным, - понятно, какие будут последствия. И заболеваемость в Минске выше, чем в других регионах. вот результаты", - сказал он.

При этом Лукашенко заверил, что "не собирается это использовать", а митингующие "скоро сами поймут, куда они вляпались".

"Здесь нет никакой политики. Хотят ходить и болеть - пусть болеют... Там же деньги на Западе обещают большие. Вроде 53 миллиона обещали выдать - три миллиона на карманные расходы и 50 - для лечения от ковида. Где эти деньги?" - отметил Лукашенко.

Он также отметил, что оставаться здоровым, не допускать болезни - это "не проблема врачей и не их головная боль".

"Работа медиков - помогать тогда, когда волею случая несчастье уже произошло. А все остальное - за нами. Нам необходимо учиться слушать врачей, строго выполнять рекомендации", - сказал Лукашенко и напомнил о рекомендациях соблюдать социальную дистанцию.

Напомним, ранее Лукашенко отказывался вводить карантин и скептически относился к коронавирусу. Он уверял, что принял правильное решение, отказавшись от введения жесткого карантина. По его словам, коронавирусные пневмонии - лишь малая часть опасных болезней, которые существуют в мире, а смертность от них низкая. Умирают преимущественно люди, здоровье которых подкосили многие другие болезни: сердечно-сосудистые заболевания, онкология, сахарный диабет, ожирение.

Лукашенко говорил, что с помощью коронавируса глобальные игроки "хотят переделить мир без войны", а в конце июня заявлял о победе над СOVID-19.

17 сентября Лукашенко организовал массовый концерт для своих поклонников на стадионе в Минске.

После президентских выборов, прошедших 9 августа, в Беларуси продолжаются протесты. По официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал более 80% голосов. Единый кандидат от оппозиции Светлана Тихановская заручилась поддержкой 10% избирателей. Однако оппозиция считает результаты сфальсифицированными.

23 сентября, несмотря на массовые протесты, Лукашенко провел тайную инаугурацию.