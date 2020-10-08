Зеленский обсудил с Джонсоном ситуацию с вакциной от COVID-19 и товарооборот между странами
Президент пригласил премьера Великобритании посетить Украину.
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном в Лондоне.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.
Зеленский поблагодарил Джонсона за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также ознакомил его с ситуацией в области безопасности на Донбассе.
Собеседники подчеркнули важность совместных действий в преодолении вызовов, с которыми сегодня сталкивается мир, а именно: последствий пандемии коронавируса и глобального климатического кризиса.
Джонсон подчеркнул, что Великобритания стоит на позиции, что каждая страна должна получить вакцину, когда она будет создана. Зеленский, в свою очередь, отметил, что Украина имеет мощности для массового производства и ожидает изготовления вакцины.
Дополнительно Зеленский рассказал британскому премьеру о проектах и реформах, которые внедряет Украина для поднятия экономики. В частности, он сообщил о "Большой стройке", "инвестиционной няне", а также о банковском законе и развитии сельскохозяйственной отрасли.
Собеседники подчеркнули важность стратегического партнерства и развития двусторонних отношений.
Президент Украины пригласил премьер-министра Великобритании посетить Украину с официальным визитом.
Напомним, сегодня Украина и Великобритания подписали Соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве, которое заменит Соглашение об ассоциации в торговле с Объединенным Королевством после Brexit.