Зеленский обсудил с Джонсоном ситуацию с вакциной от COVID-19 и товарооборот между странами

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном в Лондоне.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Зеленский поблагодарил Джонсона за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также ознакомил его с ситуацией в области безопасности на Донбассе.

Собеседники подчеркнули важность совместных действий в преодолении вызовов, с которыми сегодня сталкивается мир, а именно: последствий пандемии коронавируса и глобального климатического кризиса.

Джонсон подчеркнул, что Великобритания стоит на позиции, что каждая страна должна получить вакцину, когда она будет создана. Зеленский, в свою очередь, отметил, что Украина имеет мощности для массового производства и ожидает изготовления вакцины.

Дополнительно Зеленский рассказал британскому премьеру о проектах и реформах, которые внедряет Украина для поднятия экономики. В частности, он сообщил о "Большой стройке", "инвестиционной няне", а также о банковском законе и развитии сельскохозяйственной отрасли.

Собеседники подчеркнули важность стратегического партнерства и развития двусторонних отношений.

Президент Украины пригласил премьер-министра Великобритании посетить Украину с официальным визитом.

Напомним, сегодня Украина и Великобритания подписали Соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве, которое заменит Соглашение об ассоциации в торговле с Объединенным Королевством после Brexit.