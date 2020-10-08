Степанов о ситуации с ковидом: Медицинская система может не выдержать

В больницах для пациентов с COVID-19 в целом по Украине загружены 66,2% коек.

Степанов о ситуации с ковидом: Медицинская система может не выдержать
Фото: Макс Требухов

По состоянию на утро 8 октября в больницах с диагнозом COVID-19 находится уже более 20 тысяч больных, и каждый день их число увеличивается. Количество реаниматологов, инфекционистов и врачей в медицинских учреждениях ограничено. Медицинская система может не выдержать, если мы массово не начнем соблюдать установленные правила эпидемической опасности.

Об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Украинские врачи уже более полугода работают в очень напряженном режиме и в не самых лучших условиях - в тех больницах, которые не ремонтировались и не восстанавливались последние 30 лет. Медики истощены, но продолжают спасать жизни. Минздрав призывает всех граждан соблюдать действующие ограничения, чтобы снизить нагрузку на врачей", - заявил он.

По словам Степанова, самый действенный способ остановить коронавирусную болезнь - введение жесткого карантина.

"Однако Украина не имеет сейчас возможности пойти тем путем, который, например, выбрал Израиль, и ввести локдаун на 14 дней. Экономика должна продолжать работать, а люди - ходить на работу и получать зарплаты", - считает глава Минздрава.

Степанов призвал пользоваться масками и антисептиками, соблюдать социальную дистанцию и минимизировать количество контактов.

По данным Минздрава на утро 8 октября, в больницах для пациентов с COVID-19 в целом по Украине загружены 66,2% коек.

Загруженность коек в больницах первой волны пациентов с подтвержденными случаями COVID-19 и подозрениями на коронавирусную болезнь превышает 50% в Киеве, Винницкой, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях.

Заболеваемость на 100 тыс. населения превышает пороговый уровень во всех областях, кроме Кировоградской.

Напомним, в Украине зафиксировано 5 397 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 - это антирекорд количества новых больных за сутки. Больше всего инфицированных выявлено в Харьковской области (576) и Киеве (422).

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