Боевик батальона "Заря" получил 5,5 лет за решеткой

Наемника "ЛНР" задержали в августе на линии разграничения.

Боевик батальона "Заря" получил 5,5 лет за решеткой
Фото: СБУ

Боевика террористической организации "ЛНР", которого правоохранители задержали в августе 2020 года при попытке пересечения линии разграничения с разведывательной целью, приговорили к 5,5 годам тюрьмы.

Об этом информирует пресс-центр СБУ.

Следователи органов безопасности установили, что с началом роSSийской вооруженной агрессии в июне 2014 года житель Луганска вступил в ряды незаконных вооруженных формирований и был зачислен в террористической батальон "Заря" на должность разведчика. Там он осуществлял сбор разведданных на наблюдательных постах боевиков. Позже он перевелся в Первомайск в "15-й батальон теробороны 2-го армейского корпуса народной милиции ЛНР".

Фото: СБУ

Сотрудники СБУ установили, что наемник принимал активное участие в боях против сил АТО/ООС вблизи линии разграничения, в частности вблизи Золотого.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Рубежанский городской суд признал боевика виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) и ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины. Преступника приговорили к 5,5 годам лишения свободы.

Сторона защиты вправе обжаловать приговор в апелляционном порядке в течение месяца со дня его объявления.

Досудебное расследование осуществлялось под процессуальным руководством Луганской областной прокуратуры.

Как сообщалось, диверсанта, собиравшегося взорвать резервуары с аммиаком на Луганщине, отправили за решетку на 10 лет.

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