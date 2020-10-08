Больше всего кандидатов зарегистрировалось на должности мэра Одессы, Ужгорода и Киева, - КИУ

За пост одного городского головы в среднем будут соревноваться семь кандидатов.

На местных выборах 25 октября 2020 года на должности 370 городских голов зарегистрировалось 2814 кандидатов.

Об этом сообщает Комитет избирателей Украины.

Таким образом, за пост одного мэра в среднем будут соревноваться семь кандидатов.

Больше всего желающих занять кресло мэра Одессы (23 кандидата), Ужгорода (22 кандидата) и Киева (20 кандидатов). Меньше всего - Тернополя (9 кандидатов), Чернигова (7 кандидатов) и Ивано-Франковска (5 кандидатов).

В целом наибольшее количество кандидатов на должности городских голов зарегистрировано в Луганской области (в среднем 22 кандидата на должность одного городского головы) и Киеве (20 кандидатов на должность городского головы). Также значительное количество претендентов на должность мэров в Житомирской области (в среднем 10 кандидатов), Черкасской и Днепропетровской (по 9 кандидатов). Наименьшая конкуренция - в Черниговской области (по 5 кандидатов на одно место головы) и Хмельницкой (по 4 кандидата).

По сравнению с очередными местными выборами 2015 года общее количество кандидатов почти не изменилось - по семь человек на одно место (2722 кандидата на должности 358 городских голов).

По сравнению с последними выборами уменьшилось количество претендентов на должность городского головы Киева (с 28 человек в 2015 году до 20 человек в 2020-м), Днепра (с 31 до 17), Одессы (с 42 до 23), Запорожье (с 26 до 10), Чернигова (с 16 до 7), Сум (с 14 до 10 кандидатов). Возросло количество претендентов на кресло мэра Львова (с 11 до 17), Харькова (с 11 до 15), Ровно (с 11 до 16).

Напомним, Одесская городская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала 29 кандидатов в мэры, причем у двоих из них фамилия Зеленский, пятерых зовут Олегами Филимоновыми, а одного - Михаилом Саакашвили.

В Умани произошла подобная ситуация. Там кандидатом на должность городского головы зарегистрировали полного тезку действующего мэра Александра Цебрия. Самого Цебрия внесли в список кандидатов лишь со второй попытки.

Позднее ЦИК отменила регистрацию тезок Филимонова, Зеленского и Саакашвили на выборы мэра Одессы, поскольку в их документах не было подтверждения внесения залога.