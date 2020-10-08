В Луганской области мать с сыном подорвались на взрывчатке, - ОБСЕ

Женщине ампутировали ногу, а 11-летнему мальчику срочно прооперировали глаза.

В Луганской области мать с сыном подорвались на взрывчатке, - ОБСЕ
Фото: Макс Левин

В результате срабатывания взрывного устройства возле неподконтрольного Украине Золотого-5 (Михайловки) в Луганской области тяжелые ранения получили женщина и ее сын.

Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине от 7 октября.

"6 октября женщина (40-49 лет) по телефону сообщила наблюдателям, что 28 сентября она вместе с сыном и дочерью искала свою корову в поле вблизи Золотого-5 (Михайловки), где наступила на взрывное устройство. Она отметила, что получила серьезные ранения левой ноги, которую пришлось ампутировать ниже колена, а также многочисленные ранения правой ноги. Женщина добавила, что ее сын получил ранения глаз, а дочь не пострадала", - говорится в отчете.

Сестра пострадавшей по телефону сообщила команде миссии, что 28 сентября узнала об инциденте от дочери пострадавшей, а когда добралась до указанного поля, увидела раненых сестру и племянника.

29 сентября в больнице неподконтрольного правительству Первомайска медицинский персонал сообщил наблюдателям, что 28 сентября к ним доставили женщину (40-49 лет) с ранениями, соответствующими последствиям срабатывания взрывного устройства, и добавил, что ее прооперировали.

Кроме того, в тот же день медики больницы в Луганске рассказали ОБСЕ, что 28 сентября был госпитализирован 11-летний мальчик с ранениями, соответствующими последствиям срабатывания взрывного устройства, и ему прооперировали глаза.

Напомним, ОБСЕ зафиксировала более 1000 нарушений с начала перемирия в Донбассе.

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