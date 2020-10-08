Совбез Кыргызстана заявил об исчезновении президента и премьера страны и решил закрыть границу

В стране с 5 октября продолжаются протесты.

Совбез Кыргызстана заявил об исчезновении президента и премьера страны и решил закрыть границу
Сооронбай Жээнбеков

Местонахождение президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова и премьер-министра Кубатбека Боронова неизвестно. Совет безопасности страны принял решение о закрытии границы.

Об этом сообщил заместитель главы Совета безопасности Кыргызстана Омурбек Суваналиев, передает Интерфакс.

По его словам, первые лица страны не появлялись на публике с начала акций протеста. Было несколько обращений президента, опубликованных в интернете, но где они записаны, неизвестно.

Суваналиев добавил, что политическая ситуация в стране остается напряженной.

"Политические партии не могут договориться. Мы принимаем все меры с силовым блоком, чтобы не допустить столкновений. Партии должны сесть за стол переговоров, чтобы не дестабилизировать обстановку", - сказал заместитель главы Совбеза Кыргызстана.

В то же время в пресс-службе Жээнбекова агентству заявили, что президент находится в Бишкеке и "лично проводит переговоры с политическими силами".

Напомним, в столице Кыргызстана Бишкеке 5 октября начался бессрочный митинг против результатов парламентских выборов. Участники требовали аннулирования итогов голосования 4 октября и проведения перевыборов. Митингующие захватили "Белый дом", а также здания Государственного комитета национальной безопасности и общественной ТРК.

6 октября ЦИК отменила результаты парламентских выборов, состоявшихся 4 октября.

По данным Министерства здравоохранения Кыргызстана, за медицинской помощью обратились более тысячи человек, один человек от полученных травм скончался.

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