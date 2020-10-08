В МВФ отреагировали на выговоры Рожковой и Сологубу

Постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман прокомментировал решение Совета НБУ относительно заместителей главы НБУ Екатерины Рожковой и Дмитрия Сологуба.

Люнгман отметил, что Совет НБУ должен руководствоваться критериями, разработанными в консультациях со специалистами МВФ .

"Обеспечение ответственности Правления НБУ производиться согласно принципам управления Национальным банком. Эти критерии управления были разработаны в консультациях со специалистами МВФ в течение предыдущих программ, поддерживались Международным валютным фондом", - цитирует представителя МВФ в Украине Укринформ.

Люнгман добавил, что эти принципы сработали на пользу как НБУ, так и в целом для экономики Украины.

"Их соблюдение усилило доверие к НБУ как к независимому и профессиональному центробанку, придав политике Нацбанка больше надежности и эффективности", - отметил постоянный представитель МВФ в Украине.

Напомним, 2 октября Совет НБУ выразил недоверие заместителям главы Нацбанка Рожковой и Сологубу. Им также объявлены выговоры. 6 октября стало известно, что Екатерине Рожковой и Дмитрию Сологубу выразили недоверие за их публичные выступления.

Екатерина Рожкова заявила в Facebook, что причиной выражения недоверия стали комментарии изданию KyivPost.

Глава Совета НБУ Богдан Данилишин, комментируя ситуацию с Рожковой и Сологубом, отметил, что "Национальный банк - это не чья-то отдельная вотчина, которая принадлежит отдельным лицам или кому бы то ни было". А "отдельные должностные лица НБУ, стремясь показать свою особенность и исключительность, пытаются навязывать общественности свои личные взгляды и оценки, которые даже не входят в сферу их служебной компетенции".

Глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко заявил, что заместители главы НБУ Екатерина Рожкова и Дмитрий Сологуб нарушили политику "единого голоса". А это могло повредить взаимодействию регулятора с международными партнерами.

Рожкова вместе с экс-главой НБУ Валерией Гонтаревой в 2016 году принимала активное участие в национализации ПриватБанка, который с целью спасения от краха был докапитализирован на 155 млрд грн. Рожкову неоднократно и безуспешно пытались отстранить от выполнения ее обязанностей через суды.