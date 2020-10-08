Шевченко прокомментировал ситуацию с выговорами Рожковой и Сологубу

Глава НБУ считает, что высказывание различных взглядов членами одной команды может повредить взаимопониманию с международными партнерами.

Шевченко прокомментировал ситуацию с выговорами Рожковой и Сологубу
Фото: glavnoe.ua

Глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко заявил, что заместители главы НБУ Екатерина Рожкова и Дмитрий Сологуб нарушили политику "единого голоса". А это могло повредить взаимодействию регулятора с международными партнерами.

Об этом он сказал в интервью изданию "Зеркало недели".

"Для меня неотъемлемая составляющая успеха на любой должности - это командная игра. И ее частью является коммуникация. Как вы знаете, основой взаимодействия Национального банка с обществом, бизнесом, международными партнерами является стратегия коммуникаций. Эта стратегия была утверждена еще до того, как я начал работать в Национальном банке", - сказал глава НБУ.

По его словам, эта стратегия является обязательной для выполнения всеми работниками.

"Одним из принципов этой стратегии является политика "единого голоса" (One voice policy). Это означает, что мы как команда единомышленников в НБУ должны придерживаться единой позиции, избегать разногласий в коммуникациях. Ведь несогласованность в коммуникациях членов одной команды формирует у участников рынка неверные ожидания, а соответственно и не способствует построению доверия к действиям центрального банка", - отметил Шевченко.

Глава НБУ добавил, что высказывание различных взглядов членами одной команды может повредить взаимопониманию с международными партнерами.

Напомним, в начале октября Совет НБУ объявил недоверие заместителям главы Нацбанка Рожковой и Сологубу. Им также объявлены выговоры.

В Совете Национального банка Украины объяснили, что Рожковой и Сологубу выразили недоверие из-за их публичных выступлений.

Екатерина Рожкова заявила в Facebook, что причиной выражения недоверия стали комментарии изданию KyivPost.

Ранее сообщалось, что после увольнения Якова Смолия и до назначения на его место Кирилла Шевченко Рожкова исполняла обязанности главы Нацбанка.

1 июля Яков Смолий объявил, что подал президенту заявление об увольнении по собственному желанию из-за систематического политического давления. Он отметил, что своей отставкой хочет предостеречь от дальнейших попыток подорвать институциональные основы центрального банка в Украине.

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что отставка главы Национального банка Якова Смолия сорвала Украине "соглашение десятилетия" в виде размещения еврооблигаций.

По информации шеф-редактора LB.ua Сони Кошкиной, на отставке Смолия настаивал президент Владимир Зеленский..

Рожкова вместе с экс-главой НБУ Валерией Гонтаревой принимала активное участие в национализации ПриватБанка в 2016 году, который с целью спасения от краха был докапитализирован на155 млрд грн. Рожкову неоднократно и безуспешно пытались отстранить от выполнения обязанностей через суды.

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