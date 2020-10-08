Европарламент открыл дорогу для экспорта семян из Украины в ЕС

Европарламент поддержал внесение изменений в законодательство ЕС , которые позволят Украине экспортировать семена в Евросоюз .

За решение о признании эквивалентности семян зерновых в Украине проголосовал 491 евродепутат, 159 - были против, еще 47 - воздержались.

Эти результаты объявили на пленарном заседании Европарламента в четверг, 8 октября, сообщает DW. Голосование проходило накануне.

В пояснении к решению добавляется, что его принятие будет способствовать увеличению торговли между Украиной и ЕС . "Инвестируя в производство семян в Украине, компании из ЕС пытаются диверсифицировать зоны своего производства семян во всей Европе, чтобы снизить риски выращивания только в одной климатической зоне", - добавляется в документе.

Это решение еще должен поддержать Совет ЕС . В случае положительного голосования в Совете ЕС , оно вступит в силу на 20-й день после публикации в Официальном журнале ЕС .

Евросоюз признает национальные условия выращивания и сертификации семян в ряде третьих стран как эквивалентные тем, которые действуют на территории объединения. До сих пор Украины не было в этом списке, из-за чего она не может экспортировать семена зерновых в Евросоюз . Киев обратился к Еврокомиссии с просьбой добавить страну в список.

После этого, в 2015 году, Еврокомиссия провела проверку стандартов, применяемых в Украине. По итогам этого аудита был сделан вывод, что полевые инспекции урожаев семенных культур, отбор проб, тестирования и официального контроля семян зерновых осуществляется должным образом.

Ранее в Минэкономики сообщали, что экспорт вернулся на докризисный уровень.