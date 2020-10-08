Организаторы Всемирного экономического форума, который перенесли из-за Covid-19, назвали дату и место его проведения

ВЭФ состоится в мае в Люцерне-Бюргенсток.

Организаторы Всемирного экономического форума, который перенесли из-за COVID-19, назвали дату и место его проведения
Фото: Цензор

Ежегодный Всемирный экономический форум (ВЭФ) состоится на швейцарском курорте Бюргенсток на озере Люцерн с 18 по 21 мая 2021 года.

Об этом говорится в релизе, опубликованном на сайте форума 7 октября.

"Заседание состоится при условии выполнения всех условий, которые позволят гарантировать охрану и безопасность участников и местного населения", - говорится в сообщении.

Темой заседания названа "Большая перезагрузка". Обсуждение сфокусируется на поиске решений для ключевых глобальных проблем, в частности на выработке общего пути восстановления экономики после кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Онлайн-встречи на высоком уровне "Давосские диалоги", как сообщалось ранее, состоятся в течение недели, начиная с 25 января.

В конце августа организаторы Всемирного экономического форума объявили, что будущая ежегодная встреча в Давосе будет перенесена, однако деталей не сообщали. Изменение места и времени форума связано с пандемией COVID-19. Традиционно ВЭФ проходит зимой в Давосе.

Всемирный экономический форум - самый престижный и наиболее резонансный ежегодный глобальный саммит. Впервые он состоялся в 1971 году.

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