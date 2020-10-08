Трамп назвал заражение COVID-19 "замаскированным благословением от Бога"

Президент США Дональд Трамп заявил, что диагноз COVID-19 был для него замаскированным благословением от Бога.

Об этом президент США заявил в видеообращении, которое обнародовано в твиттере .

"Я думаю, что это было благословение от Бога, что я поймал его (COVID-19 - ред). Это было замаскированным благословением", - сказал он.

A MESSAGE FROM THE PRESIDENT! pic.twitter.com/uhLIcknAjT — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 7, 2020

Результаты тестов на COVID-19 подтвердили болезнь у Дональда Трампа и его жены Мелании 2 октября. На следующий день Трампа госпитализировали. 5 октября больной CОVID-19 Трамп заявил, что оставляет госпиталь и возвращается в Белый дом.

Положительный тест на COVID-19 также получила близкая помощница президента США Хоуп Хикс. Тесты на ковид также сдали вице-президент США Майк Пенс и его жена, а также глава Минфина США Стивен Мнучин. Их тесты показали отрицательный результат. Госсекретарь Майк Помпео, который находился в европейском турне, тоже сдал анализ на коронавирус COVID-19, его результаты отрицательные. Тест Байдена на коронавирус оказался отрицательным.

5 октября пресс-секретарь Белого дома Кейли Макенани сообщила, что получила положительный результат тестирования на коронавирус.

По данным телеканала АВС, на данный момент зафиксировано 34 случая заражения высокопоставленных сотрудников американской администрации и лиц, с которыми они были в контакте, передает Интерфакс-Украина.

Во внутреннем документе Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA), на который ссылается телеканал, отмечается, что среди инфицированных президент Дональд Трамп, его жена Мелания, пресс-секретарь главы государства, директор его предвыборного штаба, глава Национального комитета Республиканской партии, помощники президента Хоуп Хикс и Стивен Миллер.

АВС отмечает, что новые данные свидетельствуют о "растущем кризисе в Белом доме", и о том, что правительственные чиновники пытались блокировать информацию о распространении инфекции.