Армяне обстреляли кафе в Азербайджане, где собирались зарубежные журналисты

Украинский журналист Андрей Цаплиенко показал последствия обстрела, вероятно, реактивной системой залпового огня "Смерч", города Барда в Азербайджане в 30 км от линии фронта.

"Сегодня ракета попала в то самое кафе, где я ужинал с коллегами за несколько дней до обстрела. Погибла женщина, еще трое раненых. Азербайджанский город Барда очень далеко от линии фронта. 30 км. Судя по расстоянию, артиллерия не могла сюда достать. Поэтому армянская сторона стреляла ракетой. Вероятно, «Смерч»", - написал он в телеграм-канале.

Фото: telegram.org/@Tsaplienko

Фото: telegram.org/@Tsaplienko

Фото последствий обстрела Цаплиенко обнародовал также в фейсбуке.

"Этого места больше не существует. За два десятка лет работы на разных войнах по всему миру со мной такое впервые. Еще неделю назад вот здесь я ломал руками теплый вкусный хлеб, только что из печи... Рядом мы не видели ни одного военного объекта. И ни одного человека в военной форме. Это кафе с традиционной азербайджанской кухней облюбовали многочисленные иностранные журналисты, которые оказались на новой кавказской войне. Возможно, это и есть ответ, почему стреляли именно сюда? А может, просто совпадение", - отметил журналист.

Фото: facebook.com/andriy.tsaplienko

Напомним, 27 сентября боевые действия в Нагорном Карабахе перешли в активную фазу. Азербайджан назвал свою операцию контрнаступлением в ответ на обстрел со стороны Армении. Обе стороны заявили о жертвах среди военных и мирных жителей.

В тот же день Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская республика объявили военное положение и всеобщую мобилизацию. Впоследствии военное положение и комендантский час ввели в Азербайджане. 2 октября Армения привела вооруженные силы в полную боевую готовность.

1 октября во время утреннего обстрела города Мартуни в зоне конфликта были ранены два французских и два армянских журналиста. Франция снарядила самолет с медицинским оборудованием на борту, чтобы забрать своих медийщиков.

4 октября Азербайджан сообщил, что армянская армия нанесла удар по городу Гянджа.

ООН и мировые лидеры призвали стороны к немедленным переговорам. Тогда как президент Азербайджана Ильхам Алиев главным условием перемирия назвал вывод вооруженных сил Армении из региона.