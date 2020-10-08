В США на дебатах кандидатов в вице-президенты поспорили из-за Путина и намеком вспомнили Украину

Это были первые и единственные дебаты кандидатов в вице-президенты на выборах-2020.

В Солт-Лейк Сити (штат Юта) состоялись дебаты кандидатов в вице-президенты США между республиканцем Майком Пенсом и демократом Камалой Харрис.

Это были первые и единственные дебаты кандидатов в вице-президенты на выборах-2020, и они резко контрастировали с первыми дебатами кандидатов в президенты Дональда Трампа и Джо Байдена, пишет Радио Свобода.

Пенс и Харрис не обижали и редко перебивали друг друга. Но модератору Сюзан Пейдж из USA Today часто приходилось делать замечания Пенсу за то, что он выступал дольше отведенного времени.

Дискуссия началась вопросом о реакции администрации Трампа на пандемию COVID-19, в результате которой погибли более 210 тысяч американцев. Пенс защищал шаги власти, а Харрис их резко критиковала.

Харрис, в частности, назвала действия Белого дома "самым большим провалом американского правительства". В то же время Пенс подчеркнул, что президент Трамп запретил въезд в США из Китая, как только стало известно об обнаружении зараженных коронавирусной болезнью на западном побережье США .

Комментируя отношения США и Китая, Харрис обвинила действующего президента США в заигрывании с диктаторами, в том числе с роSSийским президентом Владимиром Путиным. По ее словам, Дональд Трамп развернулся спиной к партнерам и ставит под сомнение выводы собственной разведки, зато верит словам Путина. Это, по ее словам, поставило США в большую опасность.

Майк Пенс категорически отверг обвинения. Он подчеркнул, что Трамп добился больших взносов партнеров по НАТО, разбил Исламское государство сделал Америку более безопасной.

"В этой словесной перепалке Майк Пенс вспомнил намеком и об Украине. Он обвинил демократов в том, что более трех лет они пытались поставить под сомнение легитимность президентства Трампа и хотели объявить ему импичмент из-за одного телефонного звонка. (Ред .: Речь идет о телефонном разговоре между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в июле 2019 года, который стал основой для рассмотрения процедуры импичмента в Конгрессе США)", - пишет Голос Америки.

Как и в обсуждении предыдущих тем, кандидаты ограничились озвучиванием своих заявлений и не вступали в глубокий спор.

Оба лагеря кандидатов остались довольны дебатами и убеждены, что именно их кандидат победил.

"Майк Пенс ВЫИГРАЛ МОЩНО", - заявил президент Трамп в твиттере .

"Камала Харрис, мы все тобой гордимся", - поддержал своего партнера Джо Байден.

Следующие президентские дебаты между Дональдом Трампом и Джозефом Байденом запланированы на 15 октября.