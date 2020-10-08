Великобритания передаст Украине военную технику и оружие

Речь идет о поставках современных образцов военной техники и новейшего высокоточного вооружения.

Великобритания передаст Украине военную технику и оружие
Фото: пресс-служба президента

Украина и Великобритания договорились о передаче в ВСУ британской военной техники и новейшего высокоточного вооружения. Представители королевства также примут участие в строительстве объектов базирования ВМС Украины.

Об этом говорится в сообщении на сайте Минобороны Украины.

Соответствующий меморандум о намерениях между Минобороны Украины и Минобороны Великобритании о сотрудничестве по развитию и повышению возможностей ВМС ВСУ подписан в ходе официального визита президента Украины Владимира Зеленского в Соединенное Королевство.

По словам министра обороны Андрея Тарана, речь идет о поставках современных образцов военной техники и новейшего высокоточного вооружения, налаживании производства отдельных видов военной продукции в Украине, а также строительстве объектов базирования ВМС Украины.

"Реализация этих проектов позволит значительно усилить способности и боевой потенциал украинского флота, совместимость отечественных ВМС с военно-морским компонентом государств-членов НАТО. Кроме того, рассчитываем, что это станет драйвером восстановления судостроительной отрасли Украины и позволит привлечь в нашу экономику современные технологии", - приводит сайт слова Андрея Тарана.

Напомним, ранее сообщалось о планах Великобритании оснастить украинские Вооруженные силы современными ракетными катерами, совместимыми со стандартами НАТО. Подробнее об этом читайте в материале

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