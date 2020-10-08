Кременчугская ТИК провела жеребьевку без "Евросолидарности", - Княжицкий

В партии говорят, что комиссия пренебрегла решением суда.

Кременчугская ТИК провела жеребьевку без "Евросолидарности", - Княжицкий

Кременчугская городская ТИК отказалась выполнять решение суда о допуске «Европейской Солидарности» на выборы в горсовет. Об этом сообщил народный депутат Николай Княжицкий.

«Избирательная комиссия Кременчуга, вопреки закону, вопреки решению суда, фактически создавая препятствия законному избирательному процессу, отказалась это делать и только что провела жеребьевку без «Европейской Солидарности», - сказал Княжицкий во время прямого включения на «5 канале».

Николай Княжицкий сообщил, что представители «Европейской Солидарности» вызвали полицию.

«На вопрос журналистов относительно оснований для такого поступка члены комиссии основном отвечали «без комментариев» или «это было единоличное решение председателя». При этом вопреки закону члены комиссии провели жеребьевку и утвердили голосованием текст избирательного бюллетеня, где есть 13 партий, кроме «ЕС», - отметил Николай Княжицкий.

«Я хочу сейчас обратиться к министру внутренних дел господину Авакову, к генеральному прокурору госпоже Венедиктовой, к членам ЦИК с просьбой защитить демократию в нашей стране. У нас могут быть разные политические взгляды, мы можем стоять на разных позициях, но мы имеем право быть избранными и избираться, мы защищены от Путина и Лукашенко», - заявил Николай Княжицкий.

Как известно, 29 сентября в Кременчуге ТИК, вопреки закону, не зарегистрировала избирательный список кандидатов от партии «Европейская Солидарность» в горсовет.

2 октября Окружной административный суд Полтавы отменил решение ТИК об отказе в регистрации списка кандидатов «Европейской Солидарности» в городской совет Кременчуга и обязал повторно рассмотреть документы. 6 октября это решение подтвердил и Второй апелляционный административный суд в Харькове.

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