США ввели новые ограничения по визам для высококвалифицированных работников

В настоящее время американские работодатели могут приглашать иностранных работников и платить им более низкие зарплаты.

США ввели новые ограничения по визам для высококвалифицированных работников

Правительство Соединенных Штатов вводит новые ограничения по визам типа H-1B для высококвалифицированных работников.

Об этом пишет сайт CBS News.

Такое решение принято в рамках политики президента Дональда Трампа по перестройке действующей в США системы трудоустройства. Сейчас американские работодатели могут приглашать иностранных работников и платить им более низкие зарплаты.

Ранее Министерство труда США выпустило распоряжение, которое заставляет американские компании повысить зарплаты для получателей виз H-1B. По оценкам чиновников, это сделает поиск дешевой рабочей силы за рубежом невыгодным.

Между тем, распоряжение Министерства внутренней безопасности США определяет перечень "специальных профессий», в которых могут квалифицироваться заявители, которые хотят получить H-1B.

Им придется подтвердить диплом о высшем образовании в профессиональной области, и той, в которой они хотят работать. Тем, кто нанимается через третьи компании, визы будут выдаваться на 1 год вместо трех.

Напомним, с 1 ноября 2020 украинские электронные визы (е-Визы) будуть оформлять по новой процедуре.

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