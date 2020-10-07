В порт Одессы вошел британский эсминец Dragon

Военный корабль будет находиться в Одесском порту до 12 октября.

Фото: mil.gov.ua

Сегодня, 7 октября, в Одесский морской порт прибыл эсминец Королевских ВМС Великобритании Dragon.

Эсминец будет находиться в Одесском порту до 12 октября, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

"В план визита войдет проведение протокольной встречи между делегациями ВМС двух стран, совместные корабельные тренировки на борту британского эсминца, а также проведение совместной тренировки в море типа PASSEX", - говорится в сообщении.

Фото: mil.gov.ua

Фото: mil.gov.ua

Фото: mil.gov.ua

Фото: mil.gov.ua

Эсминец Королевских ВМС Великобритании Dragon (D35) вошел в состав флота в начале 2012 года. На каждой стороне его корпуса присутствует изображение валлийского дракона Y Ddraig Goch - национального символа Уэльса. Это единственный корабль королевского флота, который был украшен таким образом.