Чиновника столичной Госэкоинспекции поймали при получении взятки (фото)

Чиновника столичной Госэкоинспекции поймали при получении взятки (фото)

Сотрудники Госбюро расследований (ГБР) сегодня, 7 октября, задержали начальник отдела Госэкоинспекции Столичного округа при получении взятки. По информации правоохранителей, чиновник за 20 тыс. долларов должен был не отражать выявленные нарушения в акте внеплановой проверки компании.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ГБР.

“В ходе досудебного расследования установлено, что за указанную сумму чиновник обещал предпринимателю не отражать выявленные нарушения в акте внеплановой проверки общества соблюдения требований экологического законодательства при осуществлении деятельности по добыче полезных ископаемых, что должно было повлечь за собой многомиллионные штрафы”, – сказано в сообщении.

Сегодня, 7 октября, правоохранители задокументировали факт получения взятки в размере 284 тыс. гривен и 10 тыс. долларов.

Проводятся обыски по месту работы и жительства фигуранта уголовного производства, а также другие первоочередные следственные и процессуальные действия. Также решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей.

В ГБР уточнили, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Напомним, правоохранители разоблачили служащих одного из районных управлений Госпродпотребслужбы в Киевской области на вымогательстве взятки за проведение экспертиз товара и выдачу разрешений. 

Фото: пресс-служба ГБР

Чиновника столичной Госэкоинспекции поймали при получении взятки (фото)
Чиновника столичной Госэкоинспекции поймали при получении взятки (фото)
Чиновника столичной Госэкоинспекции поймали при получении взятки (фото)
Чиновника столичной Госэкоинспекции поймали при получении взятки (фото)
Чиновника столичной Госэкоинспекции поймали при получении взятки (фото)
Чиновника столичной Госэкоинспекции поймали при получении взятки (фото)
Чиновника столичной Госэкоинспекции поймали при получении взятки (фото)

Александр Кравченко, КиевВласть

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