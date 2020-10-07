Чиновника столичной Госэкоинспекции поймали при получении взятки (фото)

Сотрудники Госбюро расследований (ГБР) сегодня, 7 октября, задержали начальник отдела Госэкоинспекции Столичного округа при получении взятки. По информации правоохранителей, чиновник за 20 тыс. долларов должен был не отражать выявленные нарушения в акте внеплановой проверки компании.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ГБР.

“В ходе досудебного расследования установлено, что за указанную сумму чиновник обещал предпринимателю не отражать выявленные нарушения в акте внеплановой проверки общества соблюдения требований экологического законодательства при осуществлении деятельности по добыче полезных ископаемых, что должно было повлечь за собой многомиллионные штрафы”, – сказано в сообщении.

Сегодня, 7 октября, правоохранители задокументировали факт получения взятки в размере 284 тыс. гривен и 10 тыс. долларов.

Проводятся обыски по месту работы и жительства фигуранта уголовного производства, а также другие первоочередные следственные и процессуальные действия. Также решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей.

В ГБР уточнили, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Напомним, правоохранители разоблачили служащих одного из районных управлений Госпродпотребслужбы в Киевской области на вымогательстве взятки за проведение экспертиз товара и выдачу разрешений.

Фото: пресс-служба ГБР