МОЗ выпустил для школьников комиксы о коронавирусе

Комиксы будут разосланы в украинские школы и распространены в соцсетях.

Министерство здравоохранения совместно с Институтом когнитивного моделирования разработали серию комиксов для школьников. Они созданы в рамках кампании о необходимости носить защитные маски и пользоваться антисептиками.

Об этом информирует пресс-служба Министерства образования и науки.

Фото: mon.gov.ua

Фото: mon.gov.ua

Фото: mon.gov.ua

Фото: mon.gov.ua

Фото: mon.gov.ua

"Эти правила сейчас являются обязательными для всех. И школьникам, которые проводят много времени в закрытом помещении, сидят рядом за партами и пользуются школьными принадлежностями, об этом необходимо напоминать как можно чаще", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эти комиксы будут разосланы в украинские школы и распространены в соцсетях.

Напомним, в конце февраля МОЗ показал украинцам мультфильмы о коронавирусе. Тогда ни одного подтвержденного случая коронавируса в Украине не было.

Первый случай заражения коронавирусной инфекцией на территории Украины был подтвержден 3 марта у мужчины из Черновицкой области, который с женой вернулся из Италии.

Сейчас в Украине зафиксировано уже 239 337 лабораторно подтвержденных случаев ковида, из них 4597 - летальные, 105970 пациентов выздоровели.

В течение 6 октября выявили 4 753 новых случая COVID-19. Это рекордный суточный показатель заболеваемости в Украине с начала эпидемии.