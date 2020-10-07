На бронетанковом заводе в Житомирской области разоблачили махинацию с ремонтом техники

Должностных лиц оборонного завода на Житомирщине правоохранители изобличили в злоупотреблениях с государственными средствами, что привело к некачественному ремонту бронированной техники для украинских Вооруженных Сил.

Об этом информирует пресс-центр

Службы безопасности Украины.

По данным предварительного следствия, материалы для ремонта боевых машин в рамках выполнения Государственного оборонного заказа МО Украины были закуплены у частного предприятия из Киева . При этом, вопреки действующему законодательству, надлежащий государственный сертификат качества товара не был предоставлен.

"По результатам химического исследования установлено, что приобретенная продукция не соответствует предусмотренным Государственным стандартом требованиям, что напрямую влияет на качество сварки бронированных частей корпуса техники. По оценкам профильных специалистов, это представляет угрозу жизни и здоровью экипажа боевой машины", - говорится в сообщении .

Во время следственных действий на госпредприятии и по месту регистрации фирмы-поставщика в Киеве правоохранители изъяли некачественный продукт для сварки, техническую документацию, результаты химических анализов и другие материалы, которые могут быть доказательствами противоправной деятельности.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины, проводится досудебное расследование.

"Для недопущения дальнейшего нанесения вреда обороноспособности Украины использование некачественного сварочного материала на предприятии приостановлено", - отмечают в СБУ .

Напомним, в конце августа на Львовщине двух военных поймали на краже комплектующих к боевым самолетам. Похищенное сбывали предприятию, деятельность которого связана с поставкой комплектующих "Укроборонпрому".