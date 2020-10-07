РоSSия испытала гиперзвуковую крылатую ракету

Из акватории Белого моря ракета попала в цель за 450 км.

РоSSия заявила об успешном испытании гиперзвуковой ракеты.

Министерство обороны РФ 7 октября обнародовало видео стрельб из акватории Белого моря.

"Главный фрегат проекта 22350 "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" впервые выполнил стрельбу гиперзвуковой крылатой ракетой "Циркон" по морской цели, расположенной в Баренцевом море", - говорится в сообщении.

Отмечается, что гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета "Циркон" прямым попаданием успешно поразила морскую цель на расстоянии 450 км. Скорость полета ракеты составляет более 8 Махов, то есть в восемь раз больше скорости звука.

Комплексом "Циркон" планируется оснащать подводные лодки и надводные корабли Военно-морского флота РФ .

Усиление роSSийского флота гиперзвуковыми ракетами Путин анонсировал в июле 2020-го.

В послании к роSSийскому парламенту в феврале 2019 года Путин говорил, что ракета «Циркон» будет способна поражать наземные и надводные цели на дальности более тысячи километров со скоростью около 9 Махов.

Военно-морской флот РоSSии также проводит испытания первой атомной подводной лодки, которая будет носителем морских беспилотных подводных аппаратов "Посейдон".