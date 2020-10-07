РоSSия объявила Тихановскую в розыск

Министерство внутренних дел РоSSии объявило лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую в "межгосударственный" розыск.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Министерства внутренних дел РоSSии.

РоSSийская "Новая газета" напоминает, что ранее Генпрокуратура Беларуси назвала деятельность Координационного совета оппозиции Беларуси, который возглавляет Тихановская, "антиконституционной" и заявила, что она направлена на захват власти. В связи с созданием Координационного совета в Беларуси возбуждено уголовное дело о призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Беларуси.

TUT.by предполагает, что Тихановская объявлена в межгосударственный розыск властями Беларуси, как это было с блогером Степаном Путило (Nexta). Создатель одного из самых популярных в Беларуси каналов NEXTA, 22-летний Степан Путило с 2018 года проживает в Польше .

После президентских выборов 9 августа, на которых, по официальным данным, Тихановская набрала около 10% голосов, она уехала в Литву.

14 августа Тихановская объявила о создании Координационного совета "для трансфера власти в Беларуси". Однако в начале сентября в Беларуси задержали или выдворили из страны шестерых из семи членов президиума КС. На свободе остались только лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич и член стачкома МТЗ Сергей Дылевский. 28 сентября стало известно, что Алексиевич вылетела в Германию, по ее словам - по личным делам.

29 сентября Тихановская встретилась с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Вильнюсе. Она попросила его выступить посредником и выступила за проведение новых выборов в Беларуси еще до конца 2020 года. Также подтвердила встречу с Тихановской канцлер Германии Ангела Меркель.