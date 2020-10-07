Глава Совета НБУ прокомментировал решение о выговорах Рожковой и Сологубу

"Дисциплина должна быть одинаковой для всех и исключений здесь делать нельзя".

Глава Совета НБУ Богдан Данилишин прокомментировал решение о выговорах заместителям главы НБУ Екатерине Рожковой и Дмитрию Сологубу.

В комментарии, обнародованном пресс-центром Нацбанка 7 октября, Данилишин заявил, что "в последнее время отдельные должностные лица НБУ, стремясь показать свою особенность и исключительность, пытаются навязывать общественности свои личные взгляды и оценки, которые даже не входят в сферу их служебной компетенции".

"Согласно закону Украины "О Национальном банке Украины" сотрудники НБУ являются служащими НБУ, которые непосредственно участвуют в выполнении функций НБУ. Кроме того, члены правления НБУ и другие должностные лица должны неукоснительно соблюдать Кодекс этики сотрудника НБУ, избегать любых ситуаций, в результате которых может возникнуть конфликт интересов", - подчеркнул Данилишин.

Глава Совета НБУ считает, что Рожкова и Сологуб нарушили приказ НБУ от 17 декабря 2019 года №795-ка "О публичных коммуникациях и взаимодействии Национального банка Украины со средствами массовой информации" (в редакции приказа Национального банка Украины от 10 июля 2020 года № 494-но) и Кодекс этики сотрудника НБУ.

"Дисциплина должна быть одинаковой для всех и исключений здесь делать нельзя", - подчеркнул Данилишин.

"Поэтому Совет НБУ всесторонне рассмотрел ситуацию, включая и интервью в СМИ (издание Kyiv Post) первого заместителя главы Национального банка Украины Екатерины Рожковой и заместителя главы Дмитрия Сологуба (дано ними этому изданию 21 сентября 2020 года) об институциональной независимости и кадровой политике Национального банка Украины, и другие материалы", - отметил глава Совета НБУ.

Он пояснил, что решение Совета о выражении недоверия Рожковой и Сологубу было принято с учетом мнений членов Совета НБУ и письма главы НБУ Кирилла Шевченко.

"Не вижу в данном случае никаких нарушений действующего законодательства Украины", - добавил Данилишин.

Он подчеркнул, что "Национальный банк - это не чья-то отдельная вотчина, которая принадлежит отдельным лицам или кому бы то ни было - это Центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, задачи, функции, полномочия и принципы организации которого определяются Конституцией и Законами Украины . Это целостная государственная организация, составляющими которой являются Совет и Правление НБУ".

"Не может быть независимого Правления или независимого Совета. Есть независимый Национальный банк", - заявил Данилишин.

Напомним, 2 октября Совет НБУ выразил недоверие заместителям главы Нацбанка Рожковой и Сологубу. Им также объявлены выговоры. 6 октября стало известно, что Екатерине Рожковой и Дмитрию Сологубу выразили недоверие из-за их публичных выступлений.

Первый заместитель главы НБУ Рожкова также заявила об угрозах в свой адрес и отметила, что такое решение является тревожным для независимости Нацбанка.

Согласно Кодексу законов о труде, два выговора подряд могут быть причиной увольнения. По пункту 3 статьи 40 КЗоТ выговор является предпосылкой увольнения.

После увольнения Якова Смолия и до назначения на его место Кирилла Шевченко

Рожкова исполняла обязанности главы Нацбанка.

1 июля Яков Смолий объявил, что подал президенту заявление об увольнении по собственному желанию из-за систематического политического давления. Он отметил, что своей отставкой хочет предостеречь от дальнейших попыток подорвать институциональные основы центрального банка в Украине.

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что отставка главы Национального банка Якова Смолия сорвала Украине "соглашение десятилетия" в виде размещения еврооблигаций.

По информации шеф-редактора LB.ua Сони Кошкиной, на отставке Смолия настаивал президент Владимир Зеленский.

Рожкова вместе с экс-главой НБУ Валерией Гонтаревой принимала активное участие в национализации ПриватБанка в 2016 году, который с целью спасения от краха был докапитализирован на 155 млрд грн. Рожкову неоднократно и безуспешно пытались отстранить от выполнения ее обязанностей через суды.