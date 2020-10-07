Одесский судья Павел Меденцев заочно получил девять лет

Меденцев скрывается, поэтому судебное разбирательство и оглашение приговора прошли без него.

Одесский судья Павел Меденцев заочно получил девять лет
Фото: runews.su

Высший антикоррупционный суд заочно приговорил к 9 годам лишения свободы с конфискацией имущества судью Хозяйственного суда Одесской области Павла Меденцева.

Об этом сообщила пресс-служба САП.

"Коллегия судей, рассмотрев материалы уголовного производства, заслушав свидетелей и исследовав доказательства по делу, признала судью виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 368 УК Украины (в редакции на момент совершения преступления). Приговором суда судья Хозяйственного суда приговорен к 9 годам лишения свободы с полной конфискацией имущества и со специальной конфискацией", - говорится в сообщении.

Меденцев скрывается, поэтому судебное разбирательство и оглашение приговора прошли без него.

Судью обвинили в вымогательстве и получении 570 тыс. гривен неправомерной выгоды от директора частного предприятия за удовлетворение исковых требований в хозяйственном деле, находившемся у него на рассмотрении.

Деньги он получил в три этапа, дважды - непосредственно в служебном кабинете.

Напомним, в июне 2015 года Верховная Рада разрешила задержать и арестовать Меденцева.

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