Руководительница Минэнерго инициирует рост доходов облэнерго, что может увеличить тарифы на электроэнергию, - "Схемы"

В распоряжении журналистов оказалось письмо за подписью Буславец.

Руководительница Минэнерго инициирует рост доходов облэнерго, что может увеличить тарифы на электроэнергию, - "Схемы"
Фото: menr.gov.ua

Вр.и.о. министра энергетики Ольга Буславец инициировала повышение доходности облэнерго путем увеличения одного показателя при расчете тарифов на электроэнергию, что может привести к увеличению стоимости электроэнергии для конечных потребителей. Об этом сообщают журналисты программы «Схемы».

В распоряжении журналистов оказалось письмо за подписью Буславец от 28 сентября на имя премьер-министра Дениса Шмыгаля, в котором она просит дать поручение независимому органу - Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) - пересмотреть утвержденные в августе «ставки доходности» на «старую» базу активов для операторов систем распределения электроэнергии (облэнерго), увеличив их с 3% до 6%.

«Прошу Вас, уважаемый Денис Анатольевич, дать поручение НКРЭКУ совместно с Минэнерго и другими участниками рынка пересмотреть ставки доходности на «старую» базу активов с целью привлечения необходимого объема инвестиций для модернизации, реконструкции и строительства сетевой инфраструктуры операторов систем распределения (облэнерго), что позволит повысить качество электроснабжения и уменьшить стоимость присоединения электроустановок заказчиков к электрическим сетям», - говорится в письме Буславец.

Двукратное увеличение ставки доходности «на старую базу» (то есть на то имущество, которое уже есть на балансе облэнерго), по мнению Буславец, позволит улучшить техническое состояние сетевой инфраструктуры и безопасности поставок электроэнергии потребителям, а также упростить и удешевить стоимость присоединения новых электроустановок к электрическим сетей.

«Принятые НКРЭКУ долгосрочные параметры регулирования, в частности, установление нормы дохода на «старую» регуляторную базу активов до 3%, не способствуют соответствующему привлечению инвестиций для развития сетей и, соответственно, удешевлению стоимости присоединения к ним», - отмечает министр Буславец в письме.

1 октября премьер-министр Денис Шмыгаль дал поручение в недельный срок рассмотреть письмо министра энергетики и о результатах проинформировать Кабинет министров. Об этом говорится в письме за подписью Шмыгаля к руководителям ряда профильных органов власти, которое приводят журналисты «Схем».

Журналисты обратились к НКРЭКУ с просьбой прокомментировать инициативу Буславец и рассказать, как пересмотр этого показателя скажется на стоимости электроэнергии для промышленности и населения.

Председатель Нацкомиссии Валерий Тарасюк сообщил, что расценивает действия вр.и.о. министра энергетики Ольги Буславец как «давление на НКРЭКУ». По его словам, если произойдет рост ставки доходности с 3%, которую утвердила НКРЭКУ, до 6%, на которых настаивает Минэнерго, - это приведет к увеличению доходов облэнерго суммарно на 10 млрд гривен в год.

«Эти деньги облэнерго будут собирать со всех потребителей, в первую очередь - с промышленного направления. Также это почувствуют на себе и небытовые потребители, то есть население, потому что рост тарифов будет заложен промышленностью в стоимость товаров», - отметил он.

От роста стимулирующего тарифообразования на старую базу активов выигрывают облэнерго, которые таким образом увеличат свои доходы за счет потребителей электроэнергии, считает руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий.

«Схемы» также обратились с запросом в Министерство энергетики о последствиях иницативы руководительницы ведомства для потребителей.

26 августа 2020 года НКРЭКУ приняла постановление «О внесении изменений в некоторые постановления НКРЭ и НКРЭКУ», котороым предусмотрено введение с 1 января 2021 года стимулирующего тарифообразования для операторов систем распределения (облэнерго). Тогда ставки доходности на новую базу активов облэнерго утвердили на уровне 16,74%, а на «старую» базу - 3%.

В Украине насчитывается 25 облэнерго - компаний, поставляющих украинцам электроэнергию. Владельцами облэнерго являются структуры, связанные с олигархами Ринатом Ахметовым и Игорем Коломойским, политиками Виктором Медведчуком, Григорием Суркисом, Сергеем Левочкиным и Юрием Бойко, роSSийским бизнесменом Константином Григоришиным и бизнес-группой VS Energy россиян Александра Бабакова, Евгения Гинера и Михаила Воеводина.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Мэра Умани госпитализировали с двусторонней пневмониейМэра Умани госпитализировали с двусторонней пневмонией
В МВД заявили, что террористы "ЛНР" поджигают сухую траву у линии разграничения
Больной ковидом Трамп покинул больницу и проехал на авто перед сторонникамиБольной ковидом Трамп покинул больницу и проехал на авто перед сторонниками
Шуфрич получил один положительный и три отрицательных теста на коронавирусШуфрич получил один положительный и три отрицательных теста на коронавирус
Азербайджан сообщил, что армянская армия нанесла удар по городу ГянджаАзербайджан сообщил, что армянская армия нанесла удар по городу Гянджа
Блок рекламы


Похожие новости
Украина и ЕС подпишут Соглашение об общем авиационном пространстве в 2021 году - ЗеленскийУкраина и ЕС подпишут Соглашение об общем авиационном пространстве в 2021 году - Зеленский
Зеленский: Украина может присоединиться к санкциям против РФ за отравление НавальногоЗеленский: Украина может присоединиться к санкциям против РФ за отравление Навального
Южная Корея может передать Украине вакцину от COVID-19 после запуска ее производства - посолЮжная Корея может передать Украине вакцину от COVID-19 после запуска ее производства - посол
Бигус назвал Дубинского автором фейка "Вестей" о "проститутках Майдана"Бигус назвал Дубинского автором фейка "Вестей" о "проститутках Майдана"
Более $5,2 млн доходов от продажи книги Сноудена взыщут в пользу государстваБолее $5,2 млн доходов от продажи книги Сноудена взыщут в пользу государства
Зеленский связал рост заболеваемости ковидом с предвыборной кампаниейЗеленский связал рост заболеваемости ковидом с предвыборной кампанией
У Зеленского требуют установить причины распространения огня на ЛуганщинеУ Зеленского требуют установить причины распространения огня на Луганщине
Комитет Рады инициирует отзыв Фокина из ТКГ - СМИКомитет Рады инициирует отзыв Фокина из ТКГ - СМИ
Кабмин отменил 36 регуляторных актов, упростив ведение бизнесаКабмин отменил 36 регуляторных актов, упростив ведение бизнеса
Фокин заявил, что может задуматься над выходом из ТКГ, если к нему не будут прислушиватьсяФокин заявил, что может задуматься над выходом из ТКГ, если к нему не будут прислушиваться
Последние новости
Подгружаем последние новости