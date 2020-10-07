Руководительница Минэнерго инициирует рост доходов облэнерго, что может увеличить тарифы на электроэнергию, - "Схемы"

Вр.и.о. министра энергетики Ольга Буславец инициировала повышение доходности облэнерго путем увеличения одного показателя при расчете тарифов на электроэнергию, что может привести к увеличению стоимости электроэнергии для конечных потребителей. Об этом сообщают журналисты программы «Схемы».

В распоряжении журналистов оказалось письмо за подписью Буславец от 28 сентября на имя премьер-министра Дениса Шмыгаля, в котором она просит дать поручение независимому органу - Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) - пересмотреть утвержденные в августе «ставки доходности» на «старую» базу активов для операторов систем распределения электроэнергии (облэнерго), увеличив их с 3% до 6%.

«Прошу Вас, уважаемый Денис Анатольевич, дать поручение НКРЭКУ совместно с Минэнерго и другими участниками рынка пересмотреть ставки доходности на «старую» базу активов с целью привлечения необходимого объема инвестиций для модернизации, реконструкции и строительства сетевой инфраструктуры операторов систем распределения (облэнерго), что позволит повысить качество электроснабжения и уменьшить стоимость присоединения электроустановок заказчиков к электрическим сетям», - говорится в письме Буславец.

Двукратное увеличение ставки доходности «на старую базу» (то есть на то имущество, которое уже есть на балансе облэнерго), по мнению Буславец, позволит улучшить техническое состояние сетевой инфраструктуры и безопасности поставок электроэнергии потребителям, а также упростить и удешевить стоимость присоединения новых электроустановок к электрическим сетей.

«Принятые НКРЭКУ долгосрочные параметры регулирования, в частности, установление нормы дохода на «старую» регуляторную базу активов до 3%, не способствуют соответствующему привлечению инвестиций для развития сетей и, соответственно, удешевлению стоимости присоединения к ним», - отмечает министр Буславец в письме.

1 октября премьер-министр Денис Шмыгаль дал поручение в недельный срок рассмотреть письмо министра энергетики и о результатах проинформировать Кабинет министров. Об этом говорится в письме за подписью Шмыгаля к руководителям ряда профильных органов власти, которое приводят журналисты «Схем».

Журналисты обратились к НКРЭКУ с просьбой прокомментировать инициативу Буславец и рассказать, как пересмотр этого показателя скажется на стоимости электроэнергии для промышленности и населения.

Председатель Нацкомиссии Валерий Тарасюк сообщил, что расценивает действия вр.и.о. министра энергетики Ольги Буславец как «давление на НКРЭКУ». По его словам, если произойдет рост ставки доходности с 3%, которую утвердила НКРЭКУ, до 6%, на которых настаивает Минэнерго, - это приведет к увеличению доходов облэнерго суммарно на 10 млрд гривен в год.

«Эти деньги облэнерго будут собирать со всех потребителей, в первую очередь - с промышленного направления. Также это почувствуют на себе и небытовые потребители, то есть население, потому что рост тарифов будет заложен промышленностью в стоимость товаров», - отметил он.

От роста стимулирующего тарифообразования на старую базу активов выигрывают облэнерго, которые таким образом увеличат свои доходы за счет потребителей электроэнергии, считает руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий.

«Схемы» также обратились с запросом в Министерство энергетики о последствиях иницативы руководительницы ведомства для потребителей.

26 августа 2020 года НКРЭКУ приняла постановление «О внесении изменений в некоторые постановления НКРЭ и НКРЭКУ», котороым предусмотрено введение с 1 января 2021 года стимулирующего тарифообразования для операторов систем распределения (облэнерго). Тогда ставки доходности на новую базу активов облэнерго утвердили на уровне 16,74%, а на «старую» базу - 3%.

В Украине насчитывается 25 облэнерго - компаний, поставляющих украинцам электроэнергию. Владельцами облэнерго являются структуры, связанные с олигархами Ринатом Ахметовым и Игорем Коломойским, политиками Виктором Медведчуком, Григорием Суркисом, Сергеем Левочкиным и Юрием Бойко, роSSийским бизнесменом Константином Григоришиным и бизнес-группой VS Energy россиян Александра Бабакова, Евгения Гинера и Михаила Воеводина.