В РоSSии вспыхнули склады с боеприпасами, начались взрывы

Жителей более чем 10 деревень эвакуируют.

На территории бывшей воинской части в Рязанской области РоSSии произошел пожар, в результате которого начали взрываться боеприпасы. Жителей более чем 10 деревень эвакуируют.

Об этом сообщают роSSийские СМИ .

В пресс-службе Западного военного округа РФ информируют, что причиной пожара стало возгорание сухой травы на территории арсенала. Из-за порывистого ветра огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов.

Боеприпасы продолжают взрываться на военном складе в Рязанской области. Огонь уже перекинулся на деревню Кузьминка-2. Ближайшие населённые пункты Желтухино и Шелемишево начали эвакуировать pic.twitter.com/OuiFHUtSWL — NEWS.ru (@nws_ru) October 7, 2020

Сообщается, что на территории воинской части происходят отдельные взрывы боеприпасов. Весь личный состав и гражданский персонал эвакуированы. Военные уверяют, что угрозы близлежащим населенным пунктам нет. Однако СМИ сообщают, что огонь уже перекинулся на соседнюю деревню.

Загорелся склад боеприпасов у пункта Желтухино в Рязанской области. pic.twitter.com/3SOg7eyPco — Рустем Адагамов (@adagamov) October 7, 2020

Сообщается, что эвакуируют жителей более 10 близлежащих деревень.

Тушение пожара продолжается.

Ранее сообщалось, что в оккупированной Ялте загорелся санаторий Минобороны.