В РоSSии вспыхнули склады с боеприпасами, начались взрывы
Жителей более чем 10 деревень эвакуируют.
Фото: twitter.com
На территории бывшей воинской части в Рязанской области РоSSии произошел пожар, в результате которого начали взрываться боеприпасы. Жителей более чем 10 деревень эвакуируют.
Об этом сообщают роSSийские СМИ.
В пресс-службе Западного военного округа РФ информируют, что причиной пожара стало возгорание сухой травы на территории арсенала. Из-за порывистого ветра огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов.
Боеприпасы продолжают взрываться на военном складе в Рязанской области. Огонь уже перекинулся на деревню Кузьминка-2. Ближайшие населённые пункты Желтухино и Шелемишево начали эвакуировать pic.twitter.com/OuiFHUtSWL
Сообщается, что на территории воинской части происходят отдельные взрывы боеприпасов. Весь личный состав и гражданский персонал эвакуированы. Военные уверяют, что угрозы близлежащим населенным пунктам нет. Однако СМИ сообщают, что огонь уже перекинулся на соседнюю деревню.