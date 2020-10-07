МВД готово привлечь 5 самолетов и 15 вертолетов во время местных выборов

С 12 октября по 1 ноября весь личный состав полиции будет работать в усиленном режиме.

МВД готово привлечь 5 самолетов и 15 вертолетов во время местных выборов
Фото: Макс Требухов

В Министерстве внутренних дел сообщили о привлечении мобильных групп и авиации для реагирования на все противоправные действия во время местных выборов, которые состоятся 25 октября.

Об этом сообщает пресс-центр МВД.

"Главная задача МВД - обеспечить беспристрастный контроль за соблюдением законодательства всеми участниками избирательного процесса", - заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.

Во время местных выборов будут привлечены почти 140 тыс. правоохранителей. Предполагается привлечение авиационных подразделений системы МВД для оперативного реагирования на изменение обстановки. Наличие вертолетов позволит реагировать на противоправную деятельность в самых отдаленных точках, где нет посадочных полос.

В регионах уже созданы оперативные резервы для реагирования на вызовы и угрозы, которые могут возникнуть в процессе проведения выборов. С 12 октября по 1 ноября 2020 года весь личный состав полиции будет работать в усиленном режиме.

Планируется привлечь более 75 тысяч полицейских, из которых на охрану избирательных бюллетеней - 47 тысяч. Ежесуточно для обеспечения правопорядка на улицах населенных пунктов и на дорогах будет привлекаться более 10 тысяч полицейских (2,7 тысячи патрулей). Запланировано дежурство 1200 усиленных следственно-оперативных групп.

Отмечается, что количество составленных административных протоколов и начатых уголовных производств за месяц избирательной кампании (на сегодня это 683 и 219) уже превышает в 12 и 18 раз соответственно аналогичные показатели во время парламентских выборов.

Ранее спикер ВР Дмитрий Разумков заявил, что местные выборы должны состояться "при любой погоде".

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