Белорусские правозащитники признали политзаключенными почти 100 человек

Правозащитники требуют немедленно освободить политзаключенных и прекратить репрессии.

Белорусские правозащитники признали политзаключенными почти 100 человек
Фото: tut.by

Правозащитные организации Беларуси признали политическими заключенными в стране еще 20 человек.

Об этом сообщает правозащитный центр "Вясна".

"Мы оцениваем преследование Никиты Гончарова, Владимира Гороха, Максима Зиневича, Михаила Калишука, Антонины Коноваловой, Ивана Красовского, Ильи Мигно, Виктора Шауры, Анны Сунгуровой, Томаза Пипии, Тимура Пипии, Ростислава Стефановича, Артема Косаковского, Дениса Марусевича, Марка Салонникова, Ильи Полонянкина, Марины Глазовой, Евгения Кохановского, Александра Киселева и Андрея Расулова, которые были обвинены по ст. 293 УК ("Массовые беспорядки") и по ст. 342 УК ("Групповые деяния, грубо нарушающие общественный порядок"), как политически мотивированное преследование в связи с реализацией ими свободы мирных собраний и выражения своего мнения относительно объявленных результатов выборов Президента Республики Беларусь и признаем их политическими заключенными", - говорится в совместном заявлении правозащитников.

Также правозащитники требуют немедленно освободить всех политических заключенных и граждан, задержанных в связи с реализацией свободы мирных собраний в поствыборный период, и прекратить политические репрессии в отношении граждан страны.

По данным "Хартии 97", в стране уже 97 политических заключенных.

Напомним, за все время протестов в Беларуси силовики задержали 13,5 тыс. человек.

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