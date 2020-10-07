Комитет ВР рекомендовал рассмотреть постановление о создании ВСК по "вагнеровцам"

За решение вынести постановление о создании ВСК в зал проголосовали семь членов комитета, один депутат воздержался.

Комитет Верховной Рады по вопросам регламента принял решение рекомендовать парламенту рассмотреть проект постановления о создании временной следственной комиссии по факту срыва возможной операции украинских спецслужб по задержанию "вагнеровцев"

Об этом сообщил в Facebook народный депутат Роман Костенко.

"Только регламентный комитет поддержал наш проект постановления о создании временной следственной комиссии по "вагнеровцам"... Уже достаточно слухов и лжи по делу "вагнеровцев". Достаточно закрывать на это глаза и игнорировать. Парламент должен разобраться, была ли государственная измена в Офисе президента . И временная следственная комиссия - эффективный способ, чтобы это сделать!", - написал Костенко.

По его словам, за решение вынести постановление о создании ВСК в зал проголосовали семь членов комитета, один депутат воздержался.

"Теперь постановление вынесут в зал на рассмотрение Верховной Рады. Надеюсь на поддержку депутатов, ведь это - вопрос национальной безопасности Украины", - добавил нардеп.

Напомним, 29 июля в Минске задержали 33 членов ЧВК "Вагнер". 12 августа Офис генерального прокурора обратился в Генеральную прокуратуру Беларуси с запросами о выдаче 28 задержанных, поскольку их подозревают в участии в войне на Донбассе на стороне боевиков. Девять из них являются гражданами Украины.

14 августа стало известно, что Беларусь отдала РоSSии 32 из 33 задержанных "вагнеровцев". После чего ряд украинских СМИ сообщили, что СБУ и Главное управление разведки Минобороны готовили операцию по задержанию членов ЧВК "Вагнер". Об операции якобы было известно президенту Владимиру Зеленскому и главе Офиса президента Андрею Ермаку, а вследствие утечки информации о ней узнали белорусские спецслужбы.

В Главном управлении разведки Минобороны эту версию опровергли, заявив, что поездка боевиков ЧВК "Вагнер", во время которой их задержали в Беларуси, является спецоперацией роSSийских спецслужб. Ермак назвал информацию о якобы причастности украинских спецслужб к появлению и задержанию роSSийских боевиков в Беларуси спланированной дезинформацией.

14 сентября фракция "Европейская солидарность" потребовала создать Временную следственную комиссию по расследованию фактов причастности высших должностных лиц Украины к экстрадиции "вагнеровцев" из Беларуси в РоSSию.

15 сентября на заседании Рады генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила, что по делу "вагнеровцев" открыто три уголовных производства.