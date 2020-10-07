Резников: Украина будет использовать опыт мирной реинтеграции Хорватии

Хорватия готова передать Украине свой опыт мирной реинтеграции Дунайского региона.

Резников: Украина будет использовать опыт мирной реинтеграции Хорватии
Фото: Макс Левин

Вице-премьер-министр Украины Алексей Резников заявил, что Украина использует опыт мирной реинтеграции Хорватии, хотя модель будет другой.

Об этом он сказал во время официального визита в Хорватию, сообщает "N1".

Резников отметил, что во время переговоров он пришел к выводу, что ключевой задачей во время мирной реинтеграции было восстановление доверия местной власти.

"Опыт Хорватии говорит, что мэры и местные власти должны быть готовы к возвращению. Когда наступит это время, они должны знать, что надо сделать. Это мой вывод, что реконструкция всего, что нужно простым людям, является обязательным условием любого возвращения", - добавил вице-премьер.

Накануне Резников встречался с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем.

Пленкович заявил, что Хорватия поддерживает территориальную целостность Украины и предлагает опыт Хорватии в мирной реинтеграции Дуная.

"Готовность Хорватии передать Украине свой опыт мирной реинтеграции Дунайского региона, которая была успешно завершена 15 января 1998 года, была вновь подтверждена на встрече", - говорится в пресс-релизе правительства Хорватии.

Пленкович несколько раз говорил, что Хорватия готова помочь Украине своим опытом мирной реинтеграции.

"К сожалению, сроки, указанные в Минских соглашениях, давно прошли, и я убежден, что Минские соглашения подлежат пересмотру и модернизации, но модернизировать их можно только с согласия лидеров Германии, Франции, Украины и РоSSии", - отметил Резников.

Напомним, в сентябре Резников заявлял, что реинтеграция временно оккупированных территорий Украины будет продолжаться 25 лет.

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