В Греции суд признал "Золотую зарю" преступной организацией

Руководителю организации и его коллегам грозит тюремное заключение от 5 до 15 лет.

В Греции суд признал членов группы "Золотая заря" виновными в управлении преступной организацией.

Об этом сообщает "AlJazeera".

"Коллегия из трех судей апелляционного суда в столице Греции вынесла свои приговоры в среду, завершив судебный процесс, длившийся 5,5 лет", - говорится в сообщении.

Группа "Золотая заря" - самопровозглашенная фашистская организация, основанная в 1980-х годах - была признана судом виновной в нескольких преступлениях, включая управление преступной организацией.

В общем судили 68 человек, включая все руководство "Золотой зари", обвиняемое в четырех преступлениях.

Зачитывая приговор, судья Мария Лепениоти заявила, что основатель и руководитель "Золотой зари" Никос Михалолиакос и другие старшие члены виновны в создании преступной организации.

Михалолиакосу и его коллегам грозит тюремное заключение от 5 до 15 лет.

Также участников "Золотой зари" обвиняли в покушении на убийство коммунистических профсоюзных деятелей и их лидера Сотириса Пуликогианниса и покушения на убийство египетского рыбака-иммигранта Абузида Эмбарака в его доме в июне 2012 года.

Под судом собрались более 10 тысяч человек, протестовавших против расизма. Полиция применила слезоточивый газ и водяные пушки.

Напомним, "Золотая заря" - греческая ультраправая националистическая политическая партия, зарегистрированная в 1993 году Николаосом Михалолиакосом. Идеологию партии считают близкой к неофашизму и неонацизму.