Зеленский начал официальный визит в Великобританию

Зеленский и Джонсон подпишут Соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве.

Зеленский начал официальный визит в Великобританию
Володимир Зеленський
Фото: Офіс Президента України

Президент Украины Владимир Зеленский начал официальный визит в Великобританию.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

"В рамках визита Глава государства проведет переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, после которых состоится подписание украинско-британского соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве", - говорится в сообщении.

Также в рамках визита планируется подписать ряд двусторонних документов о сотрудничестве в сфере обороны и финансовой поддержки двусторонних проектов.

Президент и первая леди Елена Зеленская встретятся с Герцогом и Герцогиней Кембриджскими.

Зеленский также проведет встречи со спикером Палаты общин парламента Великобритании Линдси Хойлом, лорд-мэром лондонского Сити Уильямом Расселом.

Президент посетит Лондонскую фондовую биржу и пообщается с британскими инвесторами.

Напомним, вчера Зеленский посетил саммит Украина-ЕС в Брюсселе и заявил, что безвизовому режиму с Европейским Союзом ничто не угрожает.

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