Зеленский начал официальный визит в Великобританию
Зеленский и Джонсон подпишут Соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве.
Президент Украины Владимир Зеленский начал официальный визит в Великобританию.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.
"В рамках визита Глава государства проведет переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, после которых состоится подписание украинско-британского соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве", - говорится в сообщении.
Также в рамках визита планируется подписать ряд двусторонних документов о сотрудничестве в сфере обороны и финансовой поддержки двусторонних проектов.
Президент и первая леди Елена Зеленская встретятся с Герцогом и Герцогиней Кембриджскими.
Зеленский также проведет встречи со спикером Палаты общин парламента Великобритании Линдси Хойлом, лорд-мэром лондонского Сити Уильямом Расселом.
Президент посетит Лондонскую фондовую биржу и пообщается с британскими инвесторами.
Напомним, вчера Зеленский посетил саммит Украина-ЕС в Брюсселе и заявил, что безвизовому режиму с Европейским Союзом ничто не угрожает.