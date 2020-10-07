В Чернигове избирателей подкупают лампочками, - КИУ

Технология "лампочка в обмен на голос" используется на Черниговщине уже не впервые.

Наблюдатели Комитета избирателей Украины зафиксировали факты подкупа избирателей в городе Чернигове - от имени одной из кандидаток избирателям раздают электролампочки.

Об этом сообщила пресс-служба КИУ.

Квартиру одного из жителей 8 октября посетили кандидат в депутаты городского совета вместе со своим помощником и предложили принять участие в программе энергосбережения, получив электролампочки бесплатно. Причем на лампочках размещен логотип политической партии "За будущее", указано имя и фото кандидатки - Валерия Макова (очевидно, речь идет о кандидатке Валерии Маковке, №31 в избирательном списке партии, округ №4) и размещена надпись: "Ваш представитель по микрорайону от команды Антона Полякова "За будущее Чернигова".

Фото: КИУ

Как стало известно КИУ, такая деятельность проводится в Чернигове с начала сентября. Ее инициатором является городская команда партии "За будущее" и бывший член фракции "Слуга народа" Антон Поляков, которые проводят в городе акцию по энергосбережению. Суть акции заключается в том, что в обмен на персональные данные (ФИО и контакты) избирателям предлагают получить две LED лампочки. Кроме того, во время встреч избиратель сможет получить еще две лампочки.

"Такая деятельность имеет признаки подкупа избирателей. В соответствии с ч. 6 ст. 57 Избирательного кодекса", - отметили в КИУ.

По словам главы Комитета Алексея Кошеля, технология "лампочка в обмен на голос" используется на Черниговщине не впервые. В частности, такая же технология использовалась в 2016 году в округе №206.

Информацию о подкупе избирателей Комитет передал Нацполиции.

Напомним, ранее на Черниговщине разоблачили схему массового подкупа избирателей. По предварительным подсчетам полиции, сеть охватывает более 5 тысяч человек.

На Луганщине обнаружили схему подкупа избирателей продуктовыми наборами. А в Донецкой области представители одной из политических партий подозреваются в подделке подписей и документов нескольких человек из другой партии.