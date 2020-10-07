Украина и ЕС подпишут Соглашение об общем авиационном пространстве в 2021 году - Зеленский

Ранее сообщалось, что Соглашение об общем авиационном пространстве между Украиной и ЕС могут подписать на саммите Украина-ЕС.

Украина и ЕС подпишут Соглашение об общем авиационном пространстве в 2021 году - Зеленский
Володимир Зеленський на саміті "Україна - ЄС"
Фото: Скріншот відео

Соглашение о совместном авиационном пространстве между Украиной и ЕС будет подписано в начале 2021 года.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции после завершения саммита Украина-ЕС, передает "Интерфакс-Украина".

"О свободном авиационном пространстве скажу вам честно, меня заверили сегодня коллеги, в начале следующего года мы наконец это сделаем", - сказал Зеленский.

Ранее сообщалось, что Соглашение об общем авиационном пространстве между Украиной и ЕС могут подписать во время саммита Украина-ЕС.

Напомним, переговоры о совместном авиационном пространстве Украина и ЕС вели еще с 2007 года. В ноябре 2013 года Украина и ЕС предварительно подписали соглашение о едином авиационном пространстве, которое позволяет всем европейским авиакомпаниям выполнять прямые рейсы в Украину из любой точки Европы и наоборот. Также это предполагает снятие ограничений на количество рейсов между Украиной и странами Евросоюза.

В марте 2014 года ЕС отложил подписание соглашения об "открытом небе" с Украиной из-за незавершенного Евросоюзом процесса внутреннего согласования редакции определения "территория" в контексте вопроса Гибралтара.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В МВД заявили, что террористы "ЛНР" поджигают сухую траву у линии разграничения
Больной ковидом Трамп покинул больницу и проехал на авто перед сторонникамиБольной ковидом Трамп покинул больницу и проехал на авто перед сторонниками
В присутствии Зеленского "Энергоатом" и Westinghouse заключили контракт на поставку топлива в УкраинуВ присутствии Зеленского "Энергоатом" и Westinghouse заключили контракт на поставку топлива в Украину
Шуфрич получил один положительный и три отрицательных теста на коронавирусШуфрич получил один положительный и три отрицательных теста на коронавирус
Азербайджан сообщил, что армянская армия нанесла удар по городу ГянджаАзербайджан сообщил, что армянская армия нанесла удар по городу Гянджа
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленский наградил вице-президента Еврокомиссии орденом Ярослава Мудрого II степениЗеленский наградил вице-президента Еврокомиссии орденом Ярослава Мудрого II степени
Зеленский заявил о готовности ЕС присоединиться к формату "Крымская платформа"Зеленский заявил о готовности ЕС присоединиться к формату "Крымская платформа"
Зеленский: Украина может присоединиться к санкциям против РФ за отравление НавальногоЗеленский: Украина может присоединиться к санкциям против РФ за отравление Навального
На саммите "Украина-ЕС" подписан ряд соглашений в сфере финансирования различных проектовНа саммите "Украина-ЕС" подписан ряд соглашений в сфере финансирования различных проектов
Зеленский: безвизовому режиму с ЕС ничего не угрожаетЗеленский: безвизовому режиму с ЕС ничего не угрожает
Зеленский вывел Смелянского из Наблюдательного совета "Укроборонпрома"Зеленский вывел Смелянского из Наблюдательного совета "Укроборонпрома"
Украина хочет получить свободный доступ к автоперевозкам в рамках ЕС — КриклийУкраина хочет получить свободный доступ к автоперевозкам в рамках ЕС — Криклий
Зеленский наградил медалями курсантов и экипаж Ан-26, потерпевшего крушение около ЧугуеваЗеленский наградил медалями курсантов и экипаж Ан-26, потерпевшего крушение около Чугуева
Зеленский собирается съехать с госдачи в Конча-ЗаспеЗеленский собирается съехать с госдачи в Конча-Заспе
Зеленский уволил Абромавичюса с должности гендиректора "Укроборонпрома"Зеленский уволил Абромавичюса с должности гендиректора "Укроборонпрома"
Последние новости
Подгружаем последние новости