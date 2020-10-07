Украина и ЕС подпишут Соглашение об общем авиационном пространстве в 2021 году - Зеленский

Ранее сообщалось, что Соглашение об общем авиационном пространстве между Украиной и ЕС могут подписать на саммите Украина-ЕС.

Соглашение о совместном авиационном пространстве между Украиной и ЕС будет подписано в начале 2021 года.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции после завершения саммита Украина-ЕС, передает "Интерфакс-Украина".

"О свободном авиационном пространстве скажу вам честно, меня заверили сегодня коллеги, в начале следующего года мы наконец это сделаем", - сказал Зеленский.

Ранее сообщалось, что Соглашение об общем авиационном пространстве между Украиной и ЕС могут подписать во время саммита Украина-ЕС.

Напомним, переговоры о совместном авиационном пространстве Украина и ЕС вели еще с 2007 года. В ноябре 2013 года Украина и ЕС предварительно подписали соглашение о едином авиационном пространстве, которое позволяет всем европейским авиакомпаниям выполнять прямые рейсы в Украину из любой точки Европы и наоборот. Также это предполагает снятие ограничений на количество рейсов между Украиной и странами Евросоюза .