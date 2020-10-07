Марина Порошенко: в Украине запустили производство защитных медицинских костюмов

В Украине запустили производство защитных медицинских костюмов, которые соответствуют самым высоким стандартам. Об этом сообщила Марина Порошенко, побывавшая на производстве.

Предприятие, по ее словам, закупило новое оборудование благодаря кредиту Международного инвестиционного банка и поддержке Фонда Порошенко.

Как сообщила Марина Порошенко, компания Рошен уже оплатила изготовление 27 тысяч таких костюмов, которые будут доставлены в больницы Киева и других украинских городов. Стоимость украинских костюмов практически вдвое меньше зарубежных аналогов, а потребность в них постоянно растет.

«Сегодня мы забираем часть костюмов для больниц Киева , Чернигова. И хотим сказать всем медикам - мы рядом с вами в борьбе с катастрофической эпидемией», - отмечает Марина Порошенко.

Как сообщалось ранее, у Порошенко в 2020 году на борьбу с пандемией коронавируса уже потрачено более ста миллионов гривень. Фонд Порошенко совместно с компанией Рошен и волонтерами закупили более 130 тысяч защитных костюмов для медиков, 10 тысяч антивирусных очков, более 50 тысяч высококачественных швейцарских ИФА-тестов Roche, профинансировали закупку, ремонт и расходники более 50 аппаратов ИВЛ, оплатили и отправили в регионы Украины более 50 тысяч продуктовых наборов для людей из уязвимых категорий. Помощь получили около 200 медицинских учреждений.