Разумков считает, что местные выборы должны состояться "при любой погоде" 25 октября

Единственным исключением может быть указ президента о введении чрезвычайного или военного положения после решения СНБО.

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что на сегодня перенос местных выборов невозможен.

Об этом сообщается на сайте парламента.

"Перенос местных выборов в моем понимании, как главы Верховной Рады Украины, невозможен, потому что законных оснований для изменения времени проведения выборов нет. Выборы должны состояться «при любой погоде» 25 октября 2020 года, как это и запланировано, так как все процессы запущены", - подчеркнул Разумков.

Он отметил, что единственным исключением может стать указ президента о введении чрезвычайного или военного положения после решения Совета национальной безопасности и обороны.

"Следующим шагом Рада или одобряет, или не одобряет такое предложение о переносе выборов. Надеемся, оснований для этого не будет", - подчеркнул спикер парламента. По его словам, на сейчас таких инициатив в Верховную Раду не поступало.

Разумков отметил, что введение чрезвычайного положения может быть только на 30 или 60 дней, поэтому выборы могут быть отсрочены на это время.

"Отменить проведение выборов нет объективной возможности, поскольку это норма Конституции", - подчеркнул Разумков, добавив, что надо искать возможность провести выборы на всей территории государства.

Напомним, местные выборы в Украине назначены на 25 октября. 11 августа Центральная избирательная комиссия образовала и сформировала состав 532 территориальных избирательных комиссий.