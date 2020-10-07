ЕСПЧ признал нарушением требование швейцарского суда к журналистке раскрыть источник информации

Швейцарские судебные и следственные органы нарушили ст. 10 Европейской конвенции по правам человека об обеспечении свободы высказываний.

Европейский суд по правам человека признал нарушением права на свободу высказываний требование швейцарского суда к журналистке раскрыть источник информации.

Такое решение ЕСПЧ принял 6 октября по иску журналистки Нины Джеккер против Швейцарии, передает "Укринформ".

ЕСПЧ постановил, что швейцарские судебные и следственные органы нарушили ст. 10 Европейской конвенции по правам человека об обеспечении свободы высказываний.

"Суд отметил важность защиты журналистских источников для свободы прессы в демократическом обществе. Поэтому требование к журналистке раскрыть личность своего источника не может соответствовать положению статьи 10 Конвенции, даже если это обосновывается общественным интересом", - отметили в ЕСПЧ .

Журналистка не требовала от Швейцарии материальной компенсации в этом производстве.

Напомним, в 2012 году Джеккер опубликовала в газете Basler Zeitung материал о деятельности мелкого наркодилера, который занимался распространением легких наркотиков. Публикация стала основанием для швейцарской прокуратуры возбудить уголовное производство против дилера, а от журналистки требовали раскрыть персональную информацию о нем.