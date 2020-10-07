Зеленский наградил вице-президента Еврокомиссии орденом Ярослава Мудрого II степени

В Брюсселе президент Владимир Зеленский вручил вице-президенту Европейской комиссии по вопросам межинституционных отношений Марошу Шефчовичу орден князя Ярослава Мудрого II степени.

Об этом сообщает Офис президента.

В указе отмечается, что Шефчович награжден за весомый личный вклад в укрепление международного авторитета Украины, развитие межгосударственного сотрудничества, плодотворную общественную деятельность.

"Я знаю, как вы любите Украину, как вы много для нас сделали. Мы вас благодарим за постоянную поддержку. Вы вложили много своего труда, сил и времени во время переговоров с РоSSийской Федерацией относительно безопасности в энергетической ситуации не только для Украины, но и для всей Европы", - сказал Зеленский.

Фото: Офис президента

Шефчович поблагодарил за награду и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество.

"У вас есть причины для гордости. Я убежден, что они будут множиться благодаря мощному сотрудничеству между Украиной и Европейским Союзом", - отметил вице-президент Еврокомиссии.

Напомним, Зеленский посещает 22-й саммит "Украина - Европейский Союз", который проходит в традиционном "живом" формате впервые с начала пандемии коронавируса. Мероприятие было запланировано на 1 октября, но его перенесли на 6 октября. 22 сентября Зеленский сообщил, что на саммите планируют рассмотреть создание переговорной площадки для деоккупации Крыма.