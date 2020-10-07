Разумков подсчитал, сколько депутатов заболели COVID-19

Сейчас на больничном с подтвержденным COVID-19 находятся 22 народных депутата Украины.

С начала пандемии инфицирование COVID-19 подтвердили у 52 народных депутатов. Большинство из них уже выздоровели. На больничном с подтвержденным коронавирусом остаются 22 депутата.

Об этом в эфире

телеканала "112 Украина" сообщил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"По состоянию на сегодня, идя на эфир, 22 народных депутата Украины находятся на больничном с подтвержденным COVID-19. А всего 52 народных депутата за весь этот промежуток или переболели или, к сожалению, сегодня болеют", - сказал Разумков.

Ранее в Аппарате Верховной Рады Украины сообщали, что коронавирусная болезнь

(COVID-19) подтверджена у 46-ти народных депутатов Украины и у 17 сотрудников Аппарата Верховной Рады Украины.

Напомним, из-за вспышки заболевания в парламенте в октябре Верховная Рада Украины

будет заседать только один день.

29 сентября о положительном тесте на коронавирус сообщили руководительница партии "Голос" Кира Рудык, пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко и нардеп от "Слуги народа" Жан Беленюк.

2 октября стало известно, что в связи с заболеванием коронавирусом главы партии Александра Корниенко депутатов "Слуги Народа" проверят на COVID-19. Сдать тесты также предложили всем желающим нардепам.

В начале карантина переболели Сергей Шахов ("Довира"), Виталий Борт (ОПЗЖ), Владимир Ватрас ("Слуга народа"), Руслан Горбенко ("Слуга народа"), Игорь Киселев (ОПЗЖ), Александр Лукашев (ОПЗЖ), Сергей Рудык (внефракционный), Анна Скороход (внефракционная).

Также известно, что ковидом болели Иван Крулько и Олег Мейдич ("Батькивщина"), Валерий Божик, Юрий Аристов, Роман Грищук и Степан Чернявский ("Слуга народа"), Иван Чайковский ( "За майбутне").