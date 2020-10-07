Зеленский заявил о готовности ЕС присоединиться к формату "Крымская платформа"

Во время саммита поднимался вопрос нарушения прав жителей оккупированного Крыма со стороны РоSSии.

Зеленский заявил о готовности ЕС присоединиться к формату "Крымская платформа"
Фото: Скріншот відео

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Европейский Союз принципиально готов присоединиться к украинской инициативе относительно формата "Крымская платформа".

Об этом он сказал во время брифинга на саммите в Брюсселе, передает

УНН.

По словам президента, во время саммита поднимался вопрос нарушения прав жителей оккупированного Крыма со стороны РоSSии. Стороны также обсудили привлечение Европейского Союза к защите крымчан, страдающих от политических преследований в условиях оккупации полуострова.

"Я рад, что Европейский Союз принципиально готов присоединиться к нашей инициативе по формату "Крымская платформа", - сказал Зеленский.

Напомним, в начале июня министр иностранных дел Дмитрий Кулеба объявил, что Украина намерена создать международную платформу для обсуждения с партнерами деоккупации Крыма. По мнению главы МИД, Украина должна решать несколько тактических и одну стратегическую задачу.

По словам первого заместителя главы МИД Эмине Джеппар, создание платформы имеет целью "задать многоуровневую рамку, которая будет держать тему Крыма на разных уровнях". Самый высокий политический уровень на себя возьмет саммит, организацию которого будет инициировать Украина. Он будет проходить ежегодно 26 февраля - в день сопротивления Крыма роSSийской оккупации.

Провести в Украине первый Крымский саммит Министерство иностранных дел Украины планирует в 2021 году.

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